Brasil se diz otimista com acordo entre Mercosul e UE

(ANSA) - BRASÍLIA, 20 FEB - O Ministério da Agricultura e Pecuária se disse otimista com as negociações para um acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, apesar dos recentes posicionamentos contrários de Argentina e França.

De acordo com o secretário de Comércio e Relações Internacionais da pasta, Roberto Perosa, as tratativas seguem avançando, e a maior parte dos países da UE é favorável ao tratado, incluindo Alemanha, Espanha e Portugal.

"Talvez seis ou sete países de um total de 27 não o querem", comentou o secretário, acrescentando que, "dos 10 itens" que travavam as negociações, "nove foram resolvidos". "Um último tema que está sendo tratado é o mecanismo de arbitragem", declarou Perosa - o Ministério das Relações Exteriores do Brasil lidera as discussões sobre o tema. No entanto, em reunião em Buenos Aires, os ministros das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino, e da França, Stéphane Séjourné, reconheceram que não há condições para aprovar o acordo no momento e que os dois blocos devem buscar formas alternativas de cooperação. (ANSA).

