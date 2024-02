São muitas as pontas soltas na história da remessa de R$ 800 mil pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para os Estados Unidos, em 27 de dezembro de 2022, véspera de seu deslocamento para Orlando, na Flórida, depois de perder as eleições presidenciais. As revelações da Polícia Federal e as explicações de Bolsonaro não são convincentes.

A PF apurou que Bolsonaro enviou o dinheiro como reserva para o período em que, nos EUA, aguardaria os desdobramentos do golpe de estado que planejara — e não ocorreu. O ex-presidente alegou ter enviado o dinheiro de sua poupança pessoal por "ter dúvidas sobre a política e a economia" do novo governo.

"Eu enviei, sim (os R$ 800 mil), da minha poupança do Banco do Brasil para o BB America, ou seja, continuou em um banco brasileiro — afirmou, em publicação nas redes sociais. — Só em 2023, brasileiros enviaram para fora do país US$ 2,1 bilhões, isso não é crime. Assim como eu, tinham dúvidas sobre a política e a economia do atual mandatário de esquerda" . Jair Bolsonaro, ex-presidente

Erro de avaliação

Mas as dúvidas de Bolsonaro sobre a economia sob Lula se mostraram corretas? Um ano depois, o que teria acontecido com o dinheiro se ele fosse aplicado, no Brasil ou nos EUA?

A resposta é que Bolsonaro errou na avaliação do ambiente econômico para decidir seu investimento, se foi esse mesmo o motivo da transferência do dinheiro. Se tivesse investido os R$ 800 mil em títulos de renda fixa conservadores e de baixíssimo risco, na data da remessa, em 27 de dezembro, e resgatado nesta segunda-feira (19), o ex-presidente teria perdido dinheiro.

Comparando o resultado de investimentos nos EUA e no Brasil, a diferença, em favor da aplicação no Brasil seria de 13,7% do capital investido. Ao aplicar nos EUA e não no Brasil, em termos nominais, o patrimônio inicial teria se reduzido em 13,5%.

Renda fixa

Com os R$ 800 mil aplicados em títulos pós-fixados do Tesouro americano (FNR - floating rate notes), depois de 13 meses e 20 dias, teria resgatado R$ 792.619, pela conversão da cotação do dólar de 19 de fevereiro de 2024.

Se, porém, investisse o mesmo montante em Tesouro Selic, nas mesmas datas de aplicação e resgate, teria obtido R$ 901.205. A diferença entre o que obteria no Brasil e nos EUA seria de R$ 108.586

Os cálculos forem feitos pelo jornalista Silvio Crespo, especialista em finanças pessoais e conhecido colunista do UOL. Diretor da Grana Capital, Silvio Crespo responde a dúvidas sobre investimentos na coluna do UOL e pelo endereço https://instagram.com/silviocrespo.

Para chegar ao resultado, Crespo considerou rendimento, impostos devidos e a conversão dos reais pela cotação do dólar comercial, na data da remessa e no momento do resgate. Não entraram na conta as taxas que seriam cobradas pelos bancos nas transações e conversões de moeda. No período da aplicação hipotética, a cotação do dólar ante o real recuou 6,1%.

Renda variável

As diferenças seriam bem menores se os recursos fossem investidos integralmente em renda variável, nos mercados de ações. Imaginando, para simplificar, que o rendimento acompanhasse a trajetória do S&P 500, principal índice da Bolsa de Nova York, a aplicação teria obtido ganho de 30%, no período do investimento, se transformando em R$ 955.660, já descontados impostos e conversão do dólar para real.

O cálculo considerou a conversão dos R$ 800 mil para o dólar, à cotação de R$ 5,283, em 27 de dezembro de 2022, o que resultaria em US$ 151.429. Em fevereiro de 2024, após a aplicação no S&P 500, o montante aplicado teria avançado para US$ 198.212. Esse valor, convertido para o real em 19 de fevereiro de 2024, com o dólar cotado a R$ 4,96, alcançaria R$ 983.130, dos quais descontado o Imposto de Renda de 15%, resultaria em R$ 955.660.

Na Bolsa de São Paulo, onde o Ibovespa, seu principal índice, avançou 23%, entre 27 de dezembro de 2022 e esta segunda-feira, o valor aplicado teria aumentado para R$ 958.573 líquidos, depois dos impostos. A diferença, em favor da aplicação no Brasil, no caso da renda variável seria pequena, de R$ 2.913, mas ainda assim positiva.