Blinken chega hoje a Brasília para reunião com Lula

(ANSA) - BRASÍLIA, 20 FEB - O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, é esperado nesta terça-feira (20) em Brasília, onde amanhã (21) será recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em meio à crise diplomática entre Brasil e Israel por causa da guerra na Faixa de Gaza.

"O secretário de Estado viajará para Brasília, Rio de Janeiro e Buenos Aires de 20 a 23 de fevereiro. Em Brasília, se encontrará com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir questões bilaterais e globais", informou a Embaixada americana.

Blinken "enfatizará o apoio americano à presidência do Brasil no G20, à cooperação na transição para energia limpa e às comemorações do bicentenário das relações diplomáticas", acrescentou a nota oficial.

O secretário chega ao Brasil em plena crise com Israel, que declarou Lula como "persona non grata" por ter comparado a guerra em Gaza com o Holocausto.

O chanceler Mauro Vieira já manifestou o "desconforto" com o governo do premiê Benjamin Netanyahu durante encontro com o embaixador israelense Daniel Zohar Zonshine no Rio de Janeiro.

A capital fluminense recebe a partir de amanhã a reunião de ministros das Relações Exteriores do G20, que contará com a presença de Vieira e Blinken. (ANSA).

