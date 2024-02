Assange não comparece a julgamento sobre extradição

LONDRES, 20 FEV (ANSA) - O ativista australiano Julian Assange não foi ao julgamento na Alta Corte de Justiça de Londres de seu último recurso no Reino Unido para evitar a extradição aos Estados Unidos.

Um dos advogados do fundador do WikiLeaks, Edward Fitzgerald, disse que seu cliente "não se sente bem", porém sem dar maiores detalhes.

Assange está encarcerado na penitenciária de segurança máxima de Belmarsh, em Londres, e tenta evitar uma extradição para os EUA, onde é acusado de 18 crimes ligados à divulgação de milhares de documentos secretos sobre as guerras no Afeganistão e no Iraque.

Se for condenado nos Estados Unidos, o ativista pode pegar até 175 anos de prisão.

Essa não é a primeira vez que o australiano não participa de uma audiência judicial no Reino Unido, em função de uma condição de saúde definida como precária por médicos e delegações de organizações de direitos humanos.

O julgamento na Alta Corte de Londres está previsto para durar até quarta-feira (21) e, em caso de derrota, a Assange só restaria a opção de apelar ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos, do qual o Reino Unido é membro.

Segundo a mulher do ativista, Stella Assange, a decisão da Justiça britânica, na prática, vai determinar se ele "viverá ou morrerá". O julgamento acontece em meio a uma manifestação de apoiadores do ativista do lado de fora do tribunal, com coros em prol da liberdade de imprensa e dos direitos humanos. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.