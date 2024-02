Antonio Conte entra na mira do Bayern de Munique, diz jornal

ROMA, 20 FEV (ANSA) - Passando por uma grande crise, o Bayern de Munique estuda alguns perfis para assumir o clube no lugar do pressionado Thomas Tuchel e, entre os vários nomes na mira, estaria o do italiano Antonio Conte.

Aos 54 anos, o multicampeão está sem clube há quase um ano e, segundo o Bild, o ex-Juventus teria colocado a possível oportunidade na equipe alemã como prioridade máxima a partir da próxima temporada.

Conte continua sendo cortejado por vários clubes italianos, mas o grande desejo do ex-jogador é vencer a Champions League, título que faturou como atleta, mas ainda não conseguiu na função de técnico.

A concorrência que Conte enfrentará pelo cargo, pois a situação de Tuchel é cada vez mais insustentável, é bastante complicada, já que envolve Zinédine Zidane, Xabi Alonso e José Mourinho. O português, demitido recentemente pela Roma, estaria até aprendendo alemão.

As derrotas para Bayer Leverkusen e Bochum fizeram o time bávaro ficar oito pontos atrás do líder da Bundelisga, que é o embalado clube do estado da Renânia do Norte-Vestfália. Já o revés para a Lazio pressionou o Bayern na briga por uma vaga na próxima fase da Liga dos Campeões.

A imprensa alemã diz que a rescisão do contrato de Tuchel está praticamente encaminhada. Enquanto isso, o clube se prepara para encarar o RB Leipzig no próximo sábado (24). (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.