Andreas Brehme, autor do gol do título da Alemanha na Copa de 1990, morre aos 63 anos

O jogador alemão Andreas Brehme, que marcou de pênalti o gol da vitória contra a Argentina na final da Copa do Mundo de 1990 (1-0), na Itália, morreu na madrugada desta terça-feira (20), aos 63 anos, informou o Bayern de Munique.

"O FC Bayern está profundamente comovido com a morte repentina de Andreas Brehme", afirmou o clube alemão em comunicado.

"Nós sempre teremos Andreas Brehme em nossos corações. Como campeão mundial e como uma pessoa muito especial", acrescentou o clube bávaro, onde ele jogou por duas temporadas em meados da década de 1980 (1986-1988).

O clube não revelou a causa de sua morte, ,as a imprensa alemã informou que o ex-jogador faleceu em decorrência de uma parada cardíaca durante a madrugada em Munique.

"Estou muito triste com a notícia do falecimento de Andreas Brehme", afirmou o presidente da Fifa, Gianni Infantino. "Ele é um ícone do futebol mundial e um dos meus ídolos. Seu legado é uma prova de seu talento, determinação e espírito esportivo".

Brehme entrou para a história do futebol alemão ao marcar o gol da vitória de seu país na final da Copa do Mundo contra a Argentina de Diego Maradona, em 8 de julho de 1990 no Estádio Olímpico de Roma.

"Não importa onde eu esteja, no aeroporto ou fazendo compras, sempre me perguntam sobre isso", lembrou ele em entrevista à agência alemã SID, afiliada da AFP.

O título mundial em 1990 também teve outro significado, pois foi o último da República Federal da Alemanha (RFA, Alemanha Ocidental) antes da reunificação do país.

- Carreira na Europa -

Lateral-esquerdo de muita projeção ofensiva, Brehme marcou oito gols em 86 partidas com a camisa da seleção alemã entre 1984 e 1994.

Outro de seus gols memoráveis foi uma cobrança de falta contra a França de Michel Platini nas semifinais da Copa do Mundo do México em 1986, que terminou com a vitória alemã por 2 a 0.

Formado no HSV Barmbek-Uhlenhorst, clube da cidade de Hamburgo, passou a maior parte de sua carreira no Kaiserslautern (1981-1986, e depois 1993-1998), conquistando a Copa da Alemanha em 1996 e o Campeonato Alemão em 1998.

Seus dois maiores clubes foram o Bayern de Munique (1986-1988), com o qual conquistou a Bundesliga em 1987, e a Inter de Milão (1988-1992), na qual venceu o Campeonato Italiano em 1989 e a Copa da UEFA, dois anos depois.

Posteriormente, Brehme chegou a jogar uma temporada (1992-1993) pelo Real Zaragoza, da Espanha, mas sem muita sorte, antes de retornar ao seu país natal.

Após pendurar as chuteiras em 1998, teve uma curta carreira como treinador, no Kaiserslautern (2000-2002) e no Unterhaching (time da periferia de Munique).

"Tchau, Andy, lenda eterna. Um jogador magnífico e um verdadeiro interista", escreveu na rede social X a Inter em Milão, onde Brehme jogou com compatriotas como Jürgen Klinsmann e Lothar Matthaeus.

O clube italiano anunciou que seus jogadores usarão uma braçadeira preta em sinal de luto no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões nesta terça-feira contra o Atlético de Madrid.

- Luto no futebol alemão -

O futebol tem um início de ano triste, após a morte, em janeiro, do lendário ex-jogador Franz Beckenbauer, o técnico da seleção na Copa do Mundo de 1990.

"Infelizmente, as más notícias não param. Tudo é muito, muito triste para o futebol alemão e especialmente para nós, campeões de 1990", lamentou Pierre Littbarski, companheiro de Brehme naquela equipe, à SID.

"Andi foi nosso herói na Copa do Mundo, mas para mim ele foi muito mais, um amigo muito próximo e companheiro de equipe", lembrou outro campeão na Itália, Rudi Völler em comunicado publicado pela Federação Alemã de Futebol (DFB, na sigla em alemão).

Outro jogador titular daquela equipe campeã mundial, o defensor Guido Buchwald, lembrou à SID que "Andi sempre foi muito positivo e irradiava vida pura".

"Brehme é um dos maiores jogadores de futebol da história alemã", recordou o presidente da DFB, Bernd Neuendorf.

clp-tba-sid-sea/mdm/meb/an/mcd/an/yr/fp

© Agence France-Presse