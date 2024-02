Agricultores da Grécia dirigem tratores ao Parlamento em protesto

ATENAS (Reuters) - Agricultores de toda a Grécia dirigiam seus tratores para Atenas nesta terça-feira, intensificando semanas de protestos contra o aumento dos custos, competição estrangeira e enchentes catastróficas.

Enquanto dirigiam pelas ruas da capital, tocavam suas buzinas e recebiam aplausos e acenos dos transeuntes. Dezenas de tratores estacionaram na frente do Parlamento e outros mais deviam chegar.

Os protestos ecoam reclamações na França, Bélgica, Holanda, Polônia e Itália, onde os agricultores realizaram manifestações similares.

Os sindicatos de agricultores da Grécia estão em negociações com o governo conservador do primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis há semanas, mas disseram que as medidas anunciadas até agora não são suficientes para atender as suas preocupações.

"Estamos vindo para Atenas para lutar por um futuro melhor", disse o agricultor Konstantinos Katselis. "Tudo é muito caro", disse. "Combustível, fertilizantes."

Centenas de agricultores, com cerca de 150 tratores, deveriam se juntar à manifestação e tentar aumentar a pressão sobre o governo, que já ofereceu descontos em contas de energia e extensão de um ano a uma restituição de imposto para diesel agrícola até o fim de 2024.

O governo reiterou na segunda-feira que está disposto a discutir um esquema de restituição mais permanente no futuro, mas que não tem espaço fiscal para nenhuma outra concessão neste ano. A Grécia está se recuperando de uma crise financeira de uma década.

(Reportagem de Angelos Tsatsis, Giorgos Moutafis, Alkis Konstantinidis, Renee Maltezou)