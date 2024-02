Agricultores bloqueiam trânsito com tratores em protesto em Roma

ROMA, 20 FEV (ANSA) - Continuando a onda de protestos que tomou a Europa, agricultores se manifestam nesta terça-feira (20) em Roma, chegando a bloquear o trânsito em Via Nomentana.

Um dos líderes do protesto afirmou: "Bloqueamos o trânsito porque queremos respostas. Que o ministro da Agricultura nos receba".

Salvatore Fais e Roberto Rosati dizem que, além do encontro com Francesco Lollobrigida, querem ter uma participação direta em decisões importantes, a partir de uma mesa técnica permanente.

Para os agricultores, há "pontos imediatos para enfrentar, começando pelo preço justo dos produtos".

Os manifestantes ergueram faixas com dizeres como "Não somos escravos da Europa".

Assim como no restante da UE, os agricultores da Itália denunciam um suposto excesso de regulamentação ambiental no bloco, querem o fim das negociações do acordo comercial com o Mercosul e exigem mais políticas públicas para o setor. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.