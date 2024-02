Ministério da Justiça publica portaria e afasta direção de presídio no RN

O ministério da Justiça publicou a portaria que formaliza o afastamento de diretores da Penitenciária Federal em Mossoró (RN) após a fuga de dois detentos.

O que aconteceu

Foram afastados cautelarmente os responsáveis pela Divisão de Inteligência, Divisão de Segurança e Divisão Administrativa da Penitenciária. "Os servidores continuarão exercendo as atribuições atinentes ao cargo de Agente Federal de Execução Penal", diz a portaria.

O afastamento vale até a conclusão das investigações. A decisão é assinada pela corregedora-geral da Secretaria Nacional de Políticas Penais, Marlene Inês da Rosa.

O ministro Ricardo Lewandoski havia anunciado o afastamento e nomeação de um interventor para o presídio há alguns dias. O interventor será Carlos Luis Vieira Pires, que vai exercer interinamente o cargo de Diretor da Penitenciária. O nome dele foi publicado no Diário Oficial da União.

Força-tarefa

Monitoramento aéreo e por estradas. O governo do Rio Grande do Norte informou que faz buscas com o auxílio de aeronaves e pelas estradas, nas divisas com Ceará e Paraíba. O Ministério da Justiça e Segurança Pública mobilizou ainda a Polícia Rodoviária Federal para tentar a recaptura dos presos por rodovias federais.

Ainda trabalham em conjunto a Polícia Federal, Polícia Penal Estadual, Polícia Militar e Polícia Civil do estado. A Ficco (Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado) também foi acionada para colaborar com os esforços de localização e prisão dos foragidos. O grupo congrega as polícias federais e estaduais nas ações de repressão da criminalidade organizada.

Desde o dia da fuga, Secretarias de Segurança Pública de três estados atuam juntas para fiscalizar divisas. Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará aumentaram o policiamento terrestre e aéreo da região.

A Polícia Federal enviou drones e helicóptero. Uma aeronave com os equipamentos partiu de Brasília na última quinta-feira (15) para o Rio Grande do Norte.

Alerta à Interpol. A PF também foi orientada a colocar os nomes dos fugitivos no Sistema de Difusão Laranja da Interpol e a incluí-los no Sistema de Proteção de Fronteiras.