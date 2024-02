Aeronave de pequeno porte cai perto de supermercado em Barueri, na Grande SP

Uma aeronave de pequeno porte caiu no fim da tarde desta terça-feira, 20, em área de mata nos arredores de um supermercado em Barueri, cidade da região metropolitana de São Paulo. Sete ocupantes, entre eles duas crianças, se feriram, mas não há registro de mortes.

Conforme informações preliminares do Corpo de Bombeiros, seis delas foram encaminhadas para um pronto-socorro na região, enquanto o piloto foi levado para o Hospital das Clínicas, na zona oeste da capital paulista. A ocorrência foi registrada por volta de 16h22.

A corporação afirmou que o acidente ocorreu na Avenida Marco, bem próximo ao supermercado Hugão Atacado & Varejo. Ainda não se sabe qual era o tipo de aeronave. Ao todo, nove viaturas e um helicóptero foram deslocados para o local.

Os bombeiros informaram que seis vítimas foram transportadas para o pronto-socorro central de Barueri – uma delas teve parada cardiorrespiratória. Já o piloto, que apresentou fratura no fêmur, foi encaminhado de helicóptero para o Hospital das Clínicas.

Equipes da Força Aérea Brasileira e da Polícia Civil estão a caminho do local, também segundo informações do Corpo de Bombeiros. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.