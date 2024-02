Ações em NY fecham em baixa pressionadas por Nvidia antes da divulgação de balanço

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos encerraram em baixa nesta terça-feira, com o índice de tecnologia Nasdaq apresentando as maiores perdas, com a fabricante de chips Nvidia perdendo força antes de seu tão esperado balanço, enquanto os ganhos do Walmart contiveram as perdas do índice Dow Jones.

As ações da fabricante de chips Nvidia recuaram 4,35%, a maior queda percentual diária desde 17 de outubro, enquanto o índice Philadelfia de semicondutores caiu 1,56%, seguido por outras ações ligadas a chips.

Os investidores estão ansiosos para saber se os resultados trimestrais da Nvidia, esperados para após o fechamento dos mercados na quarta-feira, justificarão sua avaliação cara, atualmente em uma relação preço/lucro futura de pouco mais de 32. O mercado quer saber se os números continuarão a alimentar o frenesi de compras em torno de ações relacionadas à inteligência artificial.

"Não importa o que digam, os operadores vão realizar lucros, os gestores de ativos vão retirar uma parte de sua posição principal e realizar alguns lucros, e parte disso já está acontecendo hoje, antes mesmo do número de amanhã", disse Ken Polcari, sócio-gerente da Kace Capital Advisors.

O Dow Jones caiu 0,17%, para 38.56,80 pontos. O S&P 500 perdeu 0,60%, para 4.975,51 pontos. O Nasdaq recuou 0,92%, para 15.630,78 pontos.

O Walmart fechou em um recorde e foi o melhor desempenho no Dow Jones, depois que o gigante do varejo dos EUA previu vendas para o ano fiscal de 2025 amplamente acima das expectativas de Wall Street e aumentou seu dividendo anual em 9%.

O índice de bens de consumo básico do S&P 500, que inclui o Walmart, subiu 1,13% -- o único avanço dos 11 principais setores do S&P 500, enquanto o setor de tecnologia da informação, com queda de 1,27%, foi o mais fraco.

