Ações da China sobem pela sexta sessão após corte na taxa para hipotecas

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em alta nesta terça-feira, recuperando-se de perdas registradas no início das negociações, depois que o país anunciou a maior redução já registrada na taxa de referência para hipotecas para sustentar o mercado imobiliário e a economia em geral.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 0,21%, subindo pela sexta sessão consecutiva, enquanto o índice de Xangai subiu 0,42%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, teve ganho de 0,57%.

A taxa primária de empréstimos (LPR) de cinco anos da China foi reduzida em 25 pontos-base, para 3,95%, enquanto a LPR de um ano permaneceu em 3,45%.

O corte "foi o primeiro em oito meses e o maior desde que essa taxa foi adotada em 2019", disse Andy Maynard, chefe de ações da China Renaissance.

É "muito positivo para o mercado", disse ele.

O corte da taxa, que influencia o preço das hipotecas, envia um forte sinal de que as autoridades estão levando a sério o fornecimento de mais apoio ao mercado imobiliário, disse David Chao, estrategista de mercado global para a Ásia-Pacífico ex-Japão na Invesco Asset Management.

As ações das incorporadoras imobiliárias subiram 1%. Em Hong Kong, os gigantes da tecnologia subiram 0,4%, depois de alta de 6,9% na semana anterior, e as incorporadoras imobiliárias do continente ganharam 0,8%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,28%, a 38.363 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,57%, a 16.247 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,42%, a 2.922 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,21%, a 3.410 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,84%, a 2.657 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,63%, a 18.753 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,56%, a 3.244 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,08%, a 7.659 pontos.