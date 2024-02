Piloto de motonáutica: 11 coisas que nem todo mundo sabe sobre Abilio Diniz

Morreu, aos 87 anos, Abilio Diniz. O empresário foi dono do Grupo Pão de Açúcar, acionista do Carrefour e presidente do Conselho de Administração da BRF.

Confira dez curiosidades sobre Abílio Diniz

O começo de tudo. Abilio começou no mundo dos negócios por influência do pai, Valentim Diniz, que já era dono da doceira Pão de Açúcar. Depois de se formar em Administração pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), ele abriu, em 1959, o primeiro supermercado Pão de Açúcar, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo. A segunda loja veio em 1963, na rua Maria Antônia, em Higienópolis. Em 1968, o Pão de Açúcar já contava com 40 supermercados e 1.642 funcionários.

Racha familiar. Valentim decidiu dar parte das ações da empresa para seus filhos Abilio, Alcides, Arnaldo, Vera, Sônia e Lucília, dividindo de acordo com o quanto cada um estava envolvido nos negócios, segundo sua avaliação. Abilio recebeu a maior parte, o que levou a uma disputa com os irmãos pela sucessão. A empresa quase quebrou nesse período. Em seu site, o empresário diz que a tensão só acabou em 1994, quando foi assinado um acordo garantindo a ele o controle da companhia. Lucília, irmã caçula, permaneceu no grupo.

Cargo no governo. Abilio trabalhou no governo como membro do Conselho Monetário Nacional entre 1979 e 1989, entre os governos do general João Baptista Figueiredo e José Sarney. O Conselho Monetário Nacional é responsável por estabelecer as regras das políticas sobre a moeda e o crédito.

Sequestro de seis dias. No dia 11 de dezembro de 1989, o empresário foi sequestrado no Jardim Europa, zona oeste de São Paulo. Durante seis dias, ficou em poder de dez sequestradores que pertenciam ao MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), do Chile, e pediam US$ 30 milhões para libertá-lo. Os sequestradores se renderam após o cativeiro, em São Paulo, ser cercado pela polícia. O resgate não foi pago.

Abilio Diniz foi sequestrado em dezembro de 1989 Imagem: Reprodução / abiliodiniz.com.br

São-paulino roxo e fundador do Audax. Abilio era fanático por futebol e são-paulino roxo. Em seu site, ele conta que, durante a infância, jogava como goleiro nas ruas do Paraíso, bairro na zona sul de São Paulo, e no Glicério, na região central. No seu time do coração, Abilio chegou a ser membro do conselho consultivo. Porém, em 2016, atritos entre o empresário e a diretoria do São Paulo acabaram fazendo com que ele se afastasse do time. Abilio também fundou o time Pão de Açúcar Esporte Clube, que depois virou Audax.

Campeão brasileiro de Motonáutica. No final dos anos 1960, Abilio começou a disputar provas de motonáutica (corrida com barcos). Ele foi campeão brasileiro em 1968, 1969 e 1970.

Abilio Diniz foi campeão brasileiro de Motonáutica Imagem: Reprodução / abiliodiniz.com.br

Autor de três livros. O primeiro livro de Abilio, "Caminhos e escolhas" (2004), mostra por que ele acreditava ter encontrado um equilíbrio que o permitia ter uma boa qualidade de vida. O segundo, "Reflexão, Equilíbrio e Paz" (2014), fala sobre disciplina, equilíbrio e espiritualidade. No terceiro e último, "Novos Caminhos, Novas Escolhas" (2016), Abilio narrava lutas recentes.

História contada em "museu". Quando completou 80 anos, Abilio ganhou de Geyze, sua mulher, e de seus filhos Ana, João, Adriana, Pedro, Rafaela e Miguel, o Espaço Horizontes. Localizado em Itirapina, no interior de São Paulo, o local é aberto para visitas agendadas e conta a história do empresário e sua família, convidando os visitantes a refletirem sobre a própria biografia e questões como espiritualidade, autoconhecimento e longevidade.

Nora gringa e famosa. A top model Naomi Campbell já teve um relacionamento rápido com João Paulo Diniz, filho de Abilio, que morreu em 2022, aos 58 anos, após um infarto fulminante. Ela chegou a prestar uma homenagem à época. "João Paulo Diniz. Não há nada que você não pudesse fazer, nosso super-homem, super-herói... Epítome do trabalho duro, determinação e dedicação, com tanta elegância... Que você voe alto e descanse em paz...", escreveu ela, na época.

Perda de filho em 2022. O também empresário João Paulo Diniz, filho de Abilio Diniz, morreu em julho de 2022, aos 58 anos, vítima de um infarto fulminante. Também em seu site, Abilio conta que a perda do filho foi "o golpe mais duro de sua vida", já que precisou "aprender a encarar a vida sem seu melhor amigo", como costumava chamá-lo.

Disseminador de práticas e hábitos de vida saudáveis. Em seu aniversário de 80 anos, Abilio promoveu um evento de três dias para amigos e familiares para discutir e aprender sobre práticas e hábitos de vida mais saudáveis. Em 2018, ele palestrou em um TEDx sobre longevidade com qualidade chamado "Comecei a fazer 80 anos com 29". Quando completou 85 anos, promoveu outro evento sobre o tema.

*Com reportagem publicada em 14/03/2018