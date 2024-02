Comer sal ajuda? O que fazer quando a pressão cai por causa do calor?

Tontura, escurecimento da visão, fraqueza, náusea, fadiga e até desmaios: esses são algumas consequências da queda da pressão arterial (hipotensão).

Quem já tem tendência a apresentar o problema pode ter episódios mais frequentes nos dias de calor.

Motivo: quando está quente, os vasos sanguíneos do corpo se dilatam como uma forma de controlar a temperatura do corpo. Isso dificulta a circulação sanguínea e reduz a pressão. Como o cérebro não recebe sangue e oxigênio suficiente, ocorre os sintomas citados acima.

A seguir, tiramos dúvidas comuns sobre a condição.

1. Comer sal funciona?

De fato, o consumo excessivo de sódio eleva a pressão arterial. Mas comer sal não vai gerar um efeito imediato, pois o nutriente precisa de um certo tempo —horas e até dias— para ser absorvido e gerar efeito na pressão.

Mas comer algo salgado —um biscoito, por exemplo— pode ajudar, pois o estímulo da digestão tende a ativar a circulação e acelerar os batimentos cardíacos, fazendo a pressão subir.

2. Molhar pulsos e nuca é eficaz?

Passar água fria na região da nuca e dos pulsos causa a contração dos vasos sanguíneos e pode melhorar o fluxo sanguíneo. Mas é importante ter em mente que o impacto da medida é pequeno.

O ideal mesmo é beber água em pequenos goles, a fim de aumentar o volume de sangue circulante e compensar a queda de pressão.

Porém, antes disso, a recomendação é deitar a pessoa e erguer suas pernas acima do nível da cabeça, a fim de acelerar o retorno do sangue para o coração e o cérebro —em pé ou sentada, o sangue precisa vencer a força da gravidade para chegar até esses órgãos.

3. Além do calor, quais outros fatores podem baixar a pressão no verão?

Praticar atividade física com roupas inadequadas, que não permitem a transpiração e ingerir bebidas alcoólicas em excesso agravam a desidratação e, consequentemente, tornam o sangue mais viscoso e dificultam o controle da temperatura corporal, favorecendo a queda da pressão.

Para algumas pessoas, pular refeições também pode provocar alterações no metabolismo e agravar a queda da pressão.

4. Enxergar tudo preto ou até desmaiar são sintomas comuns?

Sim. O quadro é chamado de síncope, quando a pessoa chega a desmaiar; ou pré-síncope, quando há a sensação do desmaio, mas a pessoa consegue evitar, sentando-se ou deitando-se.

5. Quando procurar um médico?

Episódios frequentes de síncopes (desmaios), associados à taquicardia ou palpitações, confusão mental, sintomas que não melhoram com medidas simples como hidratação ou repouso e histórico de casos de morte súbita na família são alertas de que é necessário buscar orientação e acompanhamento médico. Isso porque o quadro de hipotensão pode estar relacionado a outros problemas, inclusive cardíacos.

6. A queda de pressão pode significar algo mais grave?

Em geral, a hipotensão não apresenta gravidade. No entanto, se for frequente, deve ser investigada, sendo que a prevenção é a melhor conduta na maioria dos casos.

Para isso, mantenha uma alimentação balanceada, use roupas frescas no verão, beba bastante água, pratique exercícios regularmente e evite locais muito cheios no calor.

Fontes: Diego Garcia, médico cardiologista e head do SoE Cardiovascular Americas da rede Americas; e Renato Jorge Alves, cardiologista do departamento de Medicina da FCMSCSP.

