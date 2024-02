BBB 24: Vanessa Lopes teve quadro de psicose aguda; entenda o que é

Após 12 dias dentro da casa do BBB 24, a influencer Vanessa Lopes apertou o botão e desistiu do programa. Quem a acompanhou, percebeu que ela apresentava um comportamento fora do padrão, como se não estivesse na realidade. E foi isso mesmo que aconteceu.

Em sua primeira entrevista após a saída da casa, Vanessa disse ao "Fantástico", da TV Globo, que foi diagnosticada com um quadro de psicose aguda. E que, por mais que já tenha precisado de acompanhamento médico em outros momentos de sua vida, nunca tinha passado por essa situação.

"Segundo meu psiquiatra, tive um quadro psicótico agudo que é como se a minha mente rompesse com a realidade. É como se eu já não entendesse mais o que é a imaginação da minha cabeça e o que é real. Isso aconteceu pelo estresse, pela falta de sono, pela ansiedade, medo do que tava acontecendo lá fora no programa, medo que tava acontecendo dentro do programa", disse na entrevista.

Na psiquiatria, o quadro de cada paciente precisa ser analisado individualmente, para que os fatores que geraram possam ser tratados de forma adequada. Mas existem alguns sintomas comuns:

Fala desorganizada ou incoerente;

Alterações de humor;

Mudanças no ciclo do sono (dificuldade para dormir ou excesso de sono);

Confusão mental;

Dificuldade de conectar ideias e se fazer entender.

O que pode levar ao quadro?

Isso pode acontecer em pessoas que estão sofrendo com estresse exagerado, como seria o caso de quem está no BBB, que pode fazer com que elas se desprendam da realidade, e também é comum em diagnósticos de esquizofrenia, transtorno bipolar e transtornos de humor.

Existem casos pontuais, que ocorrem em momentos muito extremos e distintos de tudo o que a pessoa já viveu antes, mas são raros. É o que os especialistas chamam de crise dissociativa, em que o estresse grave e pontual leva a uma desconexão com a realidade.

Esses casos são temporários e, em geral, a própria pessoa tem uma reversão espontânea. Às vezes precisam de medicação, mas também podem passar apenas com apoio e suporte. Porém, o mais comum é que esteja associado a outros transtornos mentais.

Como ajudar alguém em surto?

Se você vivenciar essa situação com alguém próximo, o ideal é ter uma postura acolhedora e não validar os delírios, mas sem confrontar ou deslegitimar a angústia da pessoa.

É importante reconhecer que a outra pessoa está doente e encaminhá-la para ajuda. Tente mostrar compreensão.

Além disso, é preciso estimular que a pessoa faça o tratamento adequado, que em geral envolve o uso contínuo de medicamentos antipsicóticos. Essa medicação ajuda a tratar a depressão e outros problemas envolvidos no surto.

Existem várias opções medicamentosas psiquiátricas e é fundamental fazer o acompanhamento com um psiquiatra. A ausência de tratamento contínuo pode piorar a saúde geral do indivíduo. Além da medicação, a psicoterapia também atua na melhora da qualidade de vida dessa pessoa, que sempre vai precisar de apoio e acolhimento para que seus sintomas não sejam agravados.

*Com informação de reportagem publicada em novembro de 2022.