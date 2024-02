Da "Nasa", cervical ou antiácaro? Saiba como escolher o melhor travesseiro

Passamos um terço da nossa vida dormindo, portanto escolher um bom travesseiro é essencial. Usar esse item de forma errada pode causar problemas como dor de cabeça, que ocorre devido à contração dos músculos durante o sono.

Quer ter mais recursos para fazer sua escolha? A seguir, o Guia de Compras UOL cita as características de alguns dos principais modelos do mercado: Nasa, de espuma em látex, de penas ou plumas de ganso, além de cervical e antiácaros. Depois, veja dicas de como escolher o melhor travesseiro para se adaptar às suas necessidades.

Travesseiro da Nasa

Sabia que a sigla se refere a "Nobre e Autêntico Suporte Anatômico"? Apesar de o modelo não estar 100% ligada ao órgão norte-americano, ele tem sim relação com a Nasa.

O material dela é uma fibra chamada poliuretano, desenvolvida pela agência espacial.

Dentre suas vantagens está o fato de se moldar ao peso e corpo e também ter uma memória desse formato. Isso o torna vantajoso para idosos, por exemplo.

Produzido com espuma viscoelástica injetada.

Com capa de malha 100% algodão.

Tecnologia antiácaros, fungos e bactérias.

13 cm de altura.

Enchimento 100% de espuma em poliuretano.

Com capa de plush, feita em 85% de algodão e 15% de poliéster.

Tecnologia antiácaro.

17 cm de altura.

Altura regulável: possui três camadas para personalização.

Enchimento 100% em poliuretano em látex, espuma e viscoelástico.

Revestido com poliéster e algodão.

Possui íons de prata, tecnologia que o livra de ácaros e micróbios.

Travesseiro de espuma em látex

Esse tipo de travesseiro não dá uma sensação de afundamento da cabeça, o que ajuda a manter a curva do pescoço mais natural e dá boa sustentação à cabeça.

No entanto, o material do látex pode causar calor e tornar o item desconfortável em locais muito quentes.

Revestimento é 100% látex.

Capa 100% em percal 200 fios.

Altura de 16 cm.

Tecnologia antiácaro.

Travesseiro pode ter odor incômodo nas primeiras noites de uso, mas a tendência é que ele suma, de acordo com o fabricante.

Produzido com espuma de látex da seringueira.

Tem estrutura molecular e centenas de furos que permitem ventilação e frescor.

Revestido com uma capa de malha dry fit 100% poliéster e antiácaro.

Altura de 16 cm.

Travesseiro de penas ou plumas de ganso

Esse é um dos tipos mais caros e leves do mercado. Mas é preciso ter cuidado com sua densidade e se ele não afunda demais a cabeça, entortando o pescoço.

Além disso, quem tem alergia deve usar os de penas e plumas sintéticas, já que os naturais podem causar reações.

Preenchido com 50% penas e 50% plumas de ganso.

Revestimento feito em 100% algodão de 233 fios.

Proteção contra ácaros, fungos e bactérias.

Feito com plumas sintéticas siliconadas.

Revestido em percal 200 fios 100% algodão e possui zíper.

Controle a altura retirando algumas das fibras.

Travesseiro cervical

Esse tipo de travesseiro é mais denso e com formato ergonômico, e algumas pesquisas o indicam para quem tem problemas como artrose na coluna cervical ou doença degenerativa mais avançada.

Mesmo assim, é preciso estar atento se a altura dele é compatível com a distância entre seu pescoço e o colchão e tomar cuidado para não escolher um rígido demais.

Possui canais que permitem a circulação de ar, segundo o fabricante.

Suporte firme em formato cervical.

Revestido em malha de algodão com zíper.

Altura de 15 cm.

Espuma de poliuretano com gomos massageadores.

Capa dry fresh 100% algodão.

Tecnologia contra ácaros, fungos e bactérias.

Travesseiro antiácaro

Os travesseiros com esse tipo de tecnologia podem funcionar de formas diferentes. Alguns impedem o contato com os ácaros e seus dejetos, que normalmente se acumulam no travesseiro.

O tratamento que o material recebe também costuma permitir que sejam higienizados com menos frequência (mas é sempre bom conferir as instruções do fabricante).

Outros possuem alguma substância acaricida, produtos químicos que eliminam os ácaros ou outros alérgenos, impedindo que causem problemas respiratórios.

Independentemente da tecnologia usada, o ideal é comprar produtos certificados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e com selo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

Antialérgico e antiácaro.

Reversível, podendo ser virado de acordo com a temperatura ou estação.

Capa de tecido viscoso de bambu, pode ser lavada na máquina.

Possui o certificado internacional OEKO-TEX, que garante que materiais usados são de qualidade e não são nocivos à saúde.

Capa antiácaro com membrana de polímero

Feita com 100% algodão-tricoline 180 fios

Durabilidade média de 5 anos

Como escolher o travesseiro ideal para você?

Ao ver tantas opções e tipos nas lojas, pode ser difícil eleger o melhor travesseiro. A parte boa é que não tem resposta certa, já que o travesseiro ideal deve se adequar a diversos fatores, como:

Posição em que você dorme: que influencia na altura do travesseiro -- quem deita de lado tem um espaço maior entre o pescoço e o colchão do que quem dorme virado para cima

que influencia na altura do travesseiro -- quem deita de lado tem um espaço maior entre o pescoço e o colchão do que quem dorme virado para cima Estrutura física: que determina a densidade --o ideal é que a cabeça afunde apenas um pouco e fique sustentada a noite toda

Além disso, é preciso observar bem se ele vai perdendo altura com o tempo.

Vale lembrar também que alguns tipos têm características que os tornam mais amigáveis à saúde, como a tecnologia antiácaros.

