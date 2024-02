Taxas futuras de juros ficam estáveis após IBC-Br e sem NY

Os juros futuros estão praticamente estáveis em toda a curva e com pouca liquidez, em dia de feriado nos Estados Unidos e após o IBC-Br ter vindo em linha com o esperado, com alta de 0,82% em dezembro ante novembro. Já o IBC-Br de 2023 subiu 2,45%, melhor que a mediana das expectativas coletadas pelo Projeções Broadcast, de avanço de 2,30%. Às 9h29 desta segunda-feira, 19, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 marcava 10,040%, de 10,037% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 estava em 10,035%, de 10,040%, e o para janeiro de 2029 ia para 10,450%, de 10,458% no ajuste de sexta-feira (16).