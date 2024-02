Stellantis considera produzir carros elétricos de chinesa Leapmotor na Itália, diz site

MILÃO (Reuters) - A Stellantis está avaliando produzir até 150 mil carros elétricos de baixo custo na Itália, como parte de acordo com a montadora chinesa Leapmotor, publicou o site especializado Automotive News Europe nesta segunda-feira.

No ano passado, a montadora franco-italiana comprou uma participação de 21% na Leapmotor em um negócio de 1,6 bilhão de dólares. Como parte desse acordo, os dois grupos anunciaram uma joint-venture, que é 51% controlada pela Stellantis e que dá à montadora europeia direitos exclusivos para fabricar os produtos da Leapmotor fora da China.

O presidente-executivo da Stellantis, Carlos Tavares, disse na época que os carros da Leapmotor seriam vistos na Europa em um prazo máximo de dois anos.

A produção dos carros da Leapmotor na Itália poderia começar já em 2026 ou 2027, disse a Automotive News Europe, citando fontes familiarizadas com o assunto.

Na semana passada, Tavares disse que a Stellantis poderia fabricar os carros da Leapmotor na Itália "se houvesse um caso de negócios para isso".

"Depende apenas de nossa competitividade de custos e de nossa competitividade de qualidade. Portanto, podemos aproveitar essa oportunidade em um determinado momento", disse o executivo na ocasião.

Um porta-voz da Stellantis não comentou o assunto nesta segunda-feira.

A produção atual da Stellantis no complexo italiano de Mirafiori inclui o compacto a bateria 500 BEV.

Atribuir a produção de carros Leapmotor a Mirafiori pode ajudar a Stellantis a cumprir uma meta, acordada com o governo italiano, de aumentar a produção do grupo no país para 1 milhão de veículos até o final da década, em comparação com os 750 mil do ano passado.

O grupo disse que a meta de produção na Itália depende de vários fatores, incluindo incentivos públicos para a compra de automóveis, desenvolvimento de uma rede de recarga elétrica e a redução dos custos de energia.

(Por Giulio Piovaccari)