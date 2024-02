Zelensky diz que situação é 'extremamente difícil' em partes do front na Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou, nesta segunda-feira (19), que suas tropas enfrentam situações complexas no front e denunciou que os atrasos na ajuda militar ocidental beneficiam a Rússia.

"A situação é extremamente difícil em muitas partes do front, onde as tropas russas concentraram o máximo de suas reservas. Estão tirando vantagem do atraso na ajuda à Ucrânia", declarou Zelensky, insistindo em que seu país precisa de mais artigos de artilharia, defesa aérea no front e armas de longo alcance.

A ofensiva das forças russas no leste e no sul da Ucrânia permitiu à Rússia conquistar a cidade disputada de Avdiivka recentemente, na região de Donetsk, sua primeira grande conquista desde a tomada de Bakhmut em maio de 2023.

Nesta segunda, o Exército ucraniano indicou que enfrentava "fogo adversário" das forças russas na região de Zaporizhzhya, no sul do país.

O comandante ucraniano Oleksandr Tarnavsky disse que as tropas de Moscou estavam lançando múltiplos ataques, em especial perto da cidade de Robotyn, um dos poucos locais onde a Ucrânia havia conseguido recuperar terreno durante sua contraofensiva do último verão (norte).

Segundo o que o comandante disse no Telegram, o Exército russo tenta que "pequenos grupos de assalto, apoiados por unidades de blindados" progridam na região.

"Essas tentativas de ofensiva foram freadas, o inimigo foi eliminado na periferia de Robotyn", afirmou Tarnavsky, que está à frente das forças ucranianas na região.

O presidente russo, Vladimir Putin, exaltou a conquista de Avdviika por suas tropas, aludindo a uma "vitória importante", a poucos dias do segundo aniversário de início da invasão russa, em 24 de fevereiro.

© Agence France-Presse