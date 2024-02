Sarney se recupera após quebrar braço e clavícula durante o carnaval

O ex-presidente da República José Sarney se recupera em casa, em Brasília, após quebrar o úmero (osso do braço) e a clavícula em uma queda na semana passada. O ex-chefe do Executivo caiu ao fazer exercícios físicos perto da residência onde mora na capital federal.

Sarney se desequilibrou e caiu após pisar em um desnível no asfalto enquanto caminhava sob a supervisão de um personal trainer. O político de 94 anos foi atendido em um hospital particular em Brasília, passou por exames e foi liberado para se recuperar em casa.

Em julho do ano passado, o ex-presidente foi internado, no Maranhão, após sofrer um acidente doméstico. O UDI Hospital informou que, durante os exames, foi diagnosticada uma "pequena área de isquemia cerebral" no Sarney.

Na época, de acordo com assessores próximos, o ex-presidente estava assistindo à clebração de uma missa na televisão quando se levantou, desequilibrou e caiu. Sentindo dores no corpo, ele foi levado ao hospital onde ficou internado. Ao fazer uma série de testes, os médicos encontraram um pequeno coágulo cerebral que passou a ser tratado com medicamentos anticoagulantes.