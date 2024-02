São Paulo tem previsão de chuva forte hoje

A cidade de São Paulo tem previsão de chuva moderada a forte na tarde desta segunda (19). No domingo (18), a capital teve temporal, que causou alagamentos, quedas de árvores e interrupção de circulação em linhas de trens.

O que aconteceu

Chuva à tarde. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo, o dia vai começar com termômetros por volta dos 20° C e, à tarde, deve alcançar os 28° C. No período da tarde, há possibilidade de chuva moderada a forte na capital e Grande São Paulo.

Cenário é o mesmo para o dia seguinte. Na terça (20), o dia começa com sol entre nuvens e temperatura entre 20°C e 26° C. Há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde, com potencial para a formação de alagamentos e quedas de árvores, além de elevação do nível de pequenos rios e córregos da capital e região metropolitana.

Temporal no domingo

Estado de atenção. No domingo, a cidade entrou em estado de atenção para alagamentos às 14h40. Rajadas de vento superaram 60 km/h. Houve queda de granizo em diversos bairros. O maior impacto foi sentido nas zonas leste, oeste e região central.

Quedas de árvores. Foram 21 chamados para queda de árvores na capital, informou a Defesa Civil. Em Santana de Parnaíba, Osasco e Cotia também foram registradas quedas em vias públicas e sobre edificações, postes e fiações, prejudicando o fornecimento de energia elétrica, além de interdição de vias.

Temporal derruba árvores na capital paulista. Na foto, árvore caída na rua Maria Paula, região central Imagem: Roberto Sungi - 18.fev.2024 - Ato Press / Estadão Conteúdo

A chuva afetou o transporte público. Na linha 8- Diamante, um alagamento na via interrompeu a circulação de trens entre as estações Lapa e Júlio Prestes. Interrupções também ocorreram em trechos da linha 12- Safira e a linha 10- Turquesa.