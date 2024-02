Rússia assume controle total de usina de coque em Avdiivka, diz ministério

Por Guy Faulconbridge e Lidia Kelly

MOSCOU (Reuters) - As forças russas reivindicaram nesta segunda-feira o controle total da vasta usina de coque na cidade ucraniana de Avdiivka, consolidando sua maior conquista militar em nove meses, após uma das batalhas mais intensas da guerra.

A queda de Avdiivka é a maior vitória da Rússia desde que capturou a cidade de Bakhmut em maio de 2023, e ocorre quase dois anos depois que o presidente Vladimir Putin desencadeou uma guerra em grande escala ao ordenar a invasão da Ucrânia.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que suas tropas avançaram cerca de 9 km nessa parte da linha de frente de 1.000 km e que as tropas russas estavam avançando após uma batalha urbana mortal.

A Ucrânia disse que havia retirado seus soldados para evitar que as tropas fossem totalmente cercadas após meses de combates ferozes. Putin saudou a queda de Avdiivka como uma importante vitória e parabenizou as tropas russas.

"O agrupamento de tropas do 'Centro', que realizou a ofensiva, assumiu o controle total da usina de coque em Avdiivka", disse o Ministério da Defesa russo em um comunicado ao lado de um vídeo mostrando uma série de explosões no que parecia ser a usina.

"As bandeiras russas foram hasteadas nos prédios administrativos da usina", disse o ministério.

A televisão estatal russa mostrou bandeiras ucranianas azuis e amarelas sendo retiradas em Avdiivka e a bandeira tricolor branca, azul e vermelha da Rússia hasteada, inclusive sobre a usina de coque.

Após o fracasso da Ucrânia em furar as linhas russas no ano passado, Moscou tem tentado reduzir as forças ucranianas no momento em que Kiev pondera sobre uma nova grande mobilização e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, nomeia um novo comandante para comandar as tropas.

A Rússia classificou a retirada ucraniana como apressada e caótica, com alguns soldados e armas deixados para trás. Os militares ucranianos disseram que houve baixas, mas que a situação havia se estabilizado um pouco após a retirada.

Putin enviou dezenas de milhares de tropas para a Ucrânia em fevereiro de 2022, desencadeando uma guerra em grande escala após oito anos de conflito no leste da Ucrânia entre as forças ucranianas, de um lado, e os ucranianos pró-russos e aliados russos, de outro.

Avdiivka, que é chamada de Avdeyevka pelos russos, passou por uma década de conflito. A cidade tem um simbolismo especial para a Rússia, pois foi brevemente tomada em 2014 por separatistas apoiados por Moscou, que se apoderaram de uma faixa do leste da Ucrânia, mas foi recapturada pelas tropas ucranianas, que construíram extensas fortificações.