Renault Kardian: novo SUV tem preços e versões revelados; veja detalhes

A Renault revelou hoje as versões e os preços de pré-venda do Kardian, seu novo SUV que será fabricado no Brasil. Com dimensões menores, o utilitário esportivo chega para disputar mercado com Volkswagen Nivus e Fiat Pulse.

Para adquirir o veículo na pré-venda, o cliente deve comprar um passe R$ 1 mil, que será descontado no valor final do carro. Os primeiros cem compradores recebem convite para evento exclusivo de lançamento e um kit especial.

A pré-venda teve início hoje, mas o primeiro dia de comercialização é dedicado apenas a clientes do clube My Kardian Now, comunidade de interessados criada no WhatsApp em 2023.

Versões e preços

+ Evolution: R$ 112.790

6 airbags (frontal, lateral e de cortina), controlador e limitador de velocidade, assistente de partida (HSA), sensores de estacionamento traseiro e câmera de ré, controles eletrônicos de estabilidade e tração (ESP+ASR), monitoramento de pressão dos pneus (TPMS), cluster digital 7", central multimídia 8" com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, ar-condicionado digital, retrovisores com ajuste elétrico, faróis em LED, rodas de 16 polegadas.

+ Tech: R$ 122.990

Acrescenta frenagem autônoma de emergência, alerta de colisão frontal, freio de estacionamento eletrônico, opção de teto biton, saídas USB-c no banco traseiro, seis alto-falantes, rodas de 17 polegadas

+ Premier Edition: R$ 132.790

Total de 13 tecnologias de segurança do pacote ADAS. Acrescenta alertas de ponto cego e de distância, sensores frontais de estacionamento, câmera multiview, controle de velocidade adaptativo (ACC), faróis de neblina em LED, três modos de condução (Eco, Sport e Perso), carregador de celular por indução, rodas de 17 polegadas biton.

Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

Como é o Renault Kardian

Renault Kardian foi apresentado aos jornalistas em outubro do ano passado, em evento no Rio de Janeiro, como um produto mundial e uma tentativa de distanciamento da plataforma da marca de baixo custo Dacia (Duster e Oroch, entre outros).

Kardian será produzido em Curitiba (PR) para abastecer o País e outros 20 mercados da América Latina. Também será feito no Marrocos, de onde deverá ser exportado para a Europa. O primeiro país a lançá-lo será o Brasil, que teve grande participação no desenvolvimento do produto global.

Novo produto chega para disputar mercado com SUVs menores, que possuem dimensões similares às de um hatch. Já o Duster segue como o rival de utilitários um pouco maiores, como Tracker, T-Cross, Creta, HR-V e Renegade.

Todas as três versões confirmadas contam com novo motor 1.0 turbo, com 125 cv e 22,4 kgfm de torque.

O SUV ainda conta com câmbio automatizado de seis velocidades e pacote ADAS de assistência de condução, em especial na versão Premier Editon - destaque para controlador de velocidade adaptativo, sensor de ponto cego e frenagem autônoma de emergência. Outro destaque é a câmera 360 com vista aérea.

Montadora também disponibilizou o Kardian no plano de assinaturas Renault on Demand.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.