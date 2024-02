Receita cambial com produto agropecuário bate recorde de US$ 11,72 bi em janeiro

Brasília, 19 - As exportações brasileiras de produtos agropecuários alcançaram US$ 11,72 bilhões em receita em janeiro, informou o Ministério da Agricultura, em nota. O valor, recorde para o mês, é 14,8% superior ao obtido em igual mês do ano passado, o equivalente a um aumento de US$ 1,51 bilhão. O setor respondeu por 43,4% dos embarques totais do País no último mês.Na nota, a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais da pasta atribui o resultado recorde ao aumento de 21,8% do volume exportado, sobretudo de grãos (+19,7%) e de açúcar (+58,1%), que compensou o recuo anual de 5,8% no índice de preços dos produtos exportados. No mês, os cinco principais setores exportadores do agronegócio foram complexo soja (21,4% do total em valor exportado), complexo sucroalcooleiro (15,7%), carnes (15,4%), cereais, farinhas e preparações (12,5%) e produtos florestais (10,7%). Juntos, estes segmentos responderam por 75,6% das exportações do agronegócio no último mês, ressaltou a secretaria.A China manteve-se como o principal destino das vendas externas dos produtos agropecuários no último mês, com US$ 61,5 bilhões exportados (alta anual de 2,7%), respondendo por 36,4% do total embarcado pelo País. Na sequência, aparecem os Estados Unidos com vendas externas somando US$ 10,04 bilhões (queda anual de 4,7%) e participação de 6%. Os Países Baixos estão na terceira posição com US$ 5,031 bilhões exportados (recuo de 19,8%), representando 3% do total exportado pelo setor no mês.Entre os produtos, de acordo com a secretaria, as exportações de soja e derivados e de açúcar foram os destaques do mês. O Brasil exportou no mês o recorde de US$ 2,50 bilhões em produtos do complexo soja, alta de 66% na comparação anual. O aumento foi impulsionado pelo volume 240% superior exportado de soja em grãos, de 2,85 milhões de toneladas. A China se manteve como o principal destino do grão, tendo importado US$ 1,00 bilhão em soja em grão do Brasil (69% do valor exportado), segundo os dados divulgados pela pasta.Já os embarques do complexo sucroalcooleiro avançaram 69,9% de janeiro de 2023 para janeiro deste ano, a US$ 1,84 bilhão (+69,9%). O setor foi o segundo principal setor exportador do agronegócio brasileiro no último mês. Tanto a quantidade exportada de açúcar em janeiro, de 3,2 milhões de toneladas, quanto a receita gerada com as vendas externas, de US$ 1,69 bilhão foram recordes no mês, conforme os dados do Ministério. A Índia foi a maior importadora do açúcar brasileiro em janeiro, com US$ 157,24 milhões, observou a pasta.Balança comercialEm janeiro, as importações de produtos agropecuários cresceram 8,9% em relação a igual mês do ano anterior, para US$ 1,682 bilhão, equivalente a 8,2% do total internalizado pelo País no mês. Com isso, o saldo da balança comercial do setor ficou positivo em US$ 10,038 bilhões frente aos US$ 8,663 bilhões de janeiro de 2022.