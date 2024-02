'Que permaneça seu exemplo de crença na economia nacional', diz Haddad sobre Abílio Diniz

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, publicou nesta segunda-feira (19) uma mensagem de condolências pelo falecimento do empresário Abílio Diniz, ocorrido na noite de domingo, dia 18. Na mensagem, postada em sua conta no X (antigo Twitter), Haddad presta sentimentos à família de Diniz. "Que permaneça seu admirável exemplo de perseverança e crença na economia nacional", diz o texto.

Abílio Diniz faleceu em consequência de insuficiência respiratória. Ele estava internado há três semanas no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, com pneumonia. O empresário viajou em janeiro para Aspen, no Colorado (EUA), enquanto se recuperava de duas cirurgias no joelho. Ele se sentiu mal e voltou às pressas para o Brasil.