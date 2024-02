Protetor solar com cor: veja 8 opções para cuidar da pele e cobrir sinais

O protetor solar com cor é a escolha ideal para quem não abre mão de cuidar da saúde da pele e, de quebra, quer uniformizar o tom da pele. O produto pode substituir a base, ajudar a cobrir sinais e ainda pode conter componentes que diminuem a oleosidade.

Esse assunto foi pauta do terceiro programa Lab da Beleza, nas redes sociais de Universa, a marca feminina do UOL. A apresentadora, pesquisadora e fundadora do Liceu de Maquiagem deu dicas de como aproveitar bem esse tipo de produto. Veja a seguir as sugestões de produtos que listamos, com preços de R$ 56,77 a R$ 184,50.

Com toque seco.

Promete uma sensação de "pele limpa", sem que fique grudenta.

Promove uniformidade da pele com efeito natural.

Tem efeito matificante, ou seja, não oleoso.

Pode ser aplicado sobre a pele molhada.

Conta com textura ultraleve à base de água.

Oferece absorção imediata e sem deixar resíduos.

Auxilia no controle da oleosidade.

Recomendado para todos os tipos de pele.

Vegano e sem crueldade animal.

Não obstrui os poros da pele.

Também controla a oleosidade.

Promove alta cobertura.

Indicado para todos os tipos de pele.

Alta resistência à água.

Pode ser usado para atividades físicas ao ar livre.

Promete disfarce imediato de imperfeições.

Ajuda a prevenir novas manchas na pele.

Tem textura leve e toque aveludado.

Enriquecido com vitamina E.

Promove proteção solar avançada, além de ação antissinais pró-colágeno.

Controla a oleosidade da pele.