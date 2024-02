Presidente da Comissão Europeia concorrerá a novo mandato com missão de conter avanço da extrema direita

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou oficialmente esta segunda-feira (19), que vai concorrer a um novo mandato nas eleições de junho. Ela foi nomeada pela liderança de seu partido, o CDU alemão, antes de uma confirmação, que deve ser feita em março, pelos conservadores europeus.

Excepcionalmente, os colaboradores do CDU, o partido conservador alemão, aplaudem fervorosamente quando Ursula von der Leyen se prepara para dar uma coletiva de imprensa ao lado do presidente do Partido Democrata Cristão alemão, nesta segunda-feira. Os conservadores alemães apoiaram por unanimidade a candidatura da atual presidente da Comissão Europeia a uma reeleição.

"Devemos continuar a nos defender contra aqueles que nos dividem por dentro e por fora, devemos nos fortalecer [...] esta é a tarefa à qual me propus", disse ela perante a imprensa. O líder da direita alemã, Friedrich Merz, espera que no início de março o Partido Popular Europeu também esteja unido em apoio à Von der Leyen.

O anúncio já era esperado. Na coletiva, ela disse que está pronta para cumprir um segundo mandato de cinco anos e fez um balanço positivo de seu último mandato, apesar da pandemia de Covid e das suas consequências econômicas, da invasão da Ucrânia e de uma grande crise energética. "O mundo de hoje é totalmente diferente do de 2019. Tivemos que superar muitos desafios juntos durante estes cinco anos e acredito que conseguimos mais do que poderíamos imaginar. O que é decisivo é que preparamos a Europa para o futuro", afirmou.

Um novo mandato incerto

Ursula von der Leyen quer colocar a defesa da democracia e do modelo europeu no centro de sua campanha eleitoral. A presidente da Comissão Europeia cita, como seus inimigos, o nome do líder russo Vladimir Putin, mas também de populistas como a AfD, o partido de extrema direita alemão e o Reunião Nacional (RN) francês.

A presidente conta com o apoio da coligação de esquerda no poder em Berlim e da francesa. O Partido Popular Europeu, movimento conservador do qual ela faz parte, deverá sair vencedor nas eleições de junho. Mas sua eleição para o Parlamento Europeu, já difícil há cinco anos, poderá mais uma vez revelar-se complicada.

A ex-ministra da Defesa, primeira mulher a liderar a Comissão, deverá ser designada pelo PPE como cabeça de lista para as eleições europeias num congresso em 6 e 7 de março em Bucareste, na Romênia.

Mas quatro meses antes das eleições, os partidos de extrema direita mostram suas ambições, motivados pelas preocupações dos eleitores sobre problemas econômicos, endurecimento de regulamentações ambientais e políticas de asilo e imigração.

Várias pesquisas de voto mostram que o grupo Identidade e Democracia (ID), que reúne o Reunião Nacional de Marine Le Pen (RN, França), o belga Vlaams Belang, a alemã AfD e o austríaco FPÖ, ganhou força e poderia se tornar o terceiro maior grupo no Parlamento Europeu, ultrapassando os liberais do Renew. Outro grupo que aumentou sua presença nas intenções de voto foi o de extrema direita que faz progressos em torno de Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, do partido polonês Lei e Justiça (PiS) e do Vox espanhol.

Se a extrema direita sair fortalecida das eleições, as políticas de migração devem ser endurecidas e textos de cunho ambiental terão dificuldade de aprovação.

Conscientes desta competição, os representantes conservadores eleitos do PPE também endureceram seu tom contra os projetos legislativos emblemáticos do Acordo Verde, incluindo um texto sobre a restauração da natureza, que ficou diluído em grande parte, e uma lei para reduzir a utilização de pesticidas, dos quais contribuíram para a rejeição.

Uma situação que poderia colocar von der Leyen em uma situação delicada, se seu próprio partido "pedir que volte atrás nas principais conquistas de seu mandato - desde o adiamento da ação climática à suspensão do alargamento da reforma da União", observa no X Alberto Alemanno , professor de Direito Europeu na HEC Paris.