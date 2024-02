Posse de secretários na Prefeitura de SP tem Temer, Kassab e Ciro Nogueira

Do UOL, em São Paulo

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), organizou um grande evento para a posse, nesta segunda (19), de Aldo Rebelo e José Renato Nalini como secretários municipais. Eles vão assumir as pastas de Relações Internacionais e de Mudanças Climáticas, respectivamente.

O que aconteceu

A cerimônia reuniu políticos como o ex-presidente Michel Temer (MDB), o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e o ex-governador Rodrigo Garcia (PSDB). O secretário estadual de Governo, Gilberto Kassab (PSD); o cardeal Dom Odilo; os governadores de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), e do Pará, Helder Barbalho (MDB); e o presidente de partido de Nunes, Baleia Rossi, também participam do evento.

Aldo Rebelo assumiu a pasta de Marta Suplicy, que deixou o cargo para ser vice de Guilherme Boulos (PSOL), pré-candidato à Prefeitura. Ele foi ministro nos governos Lula e Dilma, mas sua chegada à prefeitura paulistana foi elogiada por bolsonaristas.

Nalini passou a chefiar a pasta de Mudanças Climáticas após a saída de Gilberto Natalini. Outros secretários devem deixar os cargos para se candidatarem como vereadores nas eleições.

Prefeitura diz que os dois novos secretários foram escolhidos "por sua notável competência e capacidade de articulação". Nunes é pré-candidato à reeleição e contava com a possibilidade de a ex-prefeita Marta ser candidata a vice na sua chapa.

Durante a cerimônia, a prefeitura preparou vídeos sobre a carreira dos novos secretários. "Agora, ele volta a fazer parte de uma frente democrática", dizia trecho sobre Aldo Rebelo.

Aldo é filiado ao PDT e pediu licença ao partido para assumir a secretaria. O partido apoia a candidatura de Boulos, visto como principal adversário de Nunes.

Nalini é desembargador aposentado e foi secretário da Educação do Estado de São Paulo, em 2016. Ele também presidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo.

O que disseram os novos secretários

Sem citar Lula, Rebelo disse que o Brasil "tem que ser sempre o caminho da solução, não pode ser parte do problema". A declaração acontece após o presidente comparar o genocídio na faixa de Gaza com o Holocausto.

"Árabes e judeus podem se encontrar nas ruas de São Paulo sem medo da violência", afirmou o novo secretário. Ele também disse que é importante que o "Brasil tenha uma agenda para o mundo". "Não basta o mundo ter uma agenda para o Brasil", disse. Ele foi aplaudido.

Nalini disse que a secretaria tem a missão de "articular providências" para o que não é mais mudança, mas "emergência climática". "Entramos em um estágio de ebulição e temos que prestar atenção se não vamos deixar nada para as futuras gerações", afirmou.

Elogios em tom de campanha

Nos discursos, os convidados elogiaram a gestão Nunes. Kassab disse que "as realizações estão acontecendo, só não vê quem não quer". Ele representou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que está em agenda no litoral norte do estado.

"Parabéns pelo trabalho e governança de altíssimo nível", disse Dantas. "Tenho certeza absoluta que o povo de São Paulo tem reconhecido essa brilhante gestão." Helder Barbalho citou projetos que atribuiu a Nunes, como reflorestamento de parques e renovação da frota.