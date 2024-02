Pneumonite: entenda o quadro que levou à morte de Abilio Diniz

Abilio Diniz morreu neste domingo (18), 87, por conta de uma insuficiência respiratória causada por uma pneumonite. O empresário que criou um império com o Grupo Pão de Açúcar começou a se sentir mal durante uma viagem para os EUA e precisou voltar ao país de avião UTI.

Pneumonite é um termo amplo que engloba doenças do pulmão causadas por inflamação. Podemos ter casos em que o paciente desenvolve pneumonite por motivos não identificados (idiopática), por contato com determinados agentes ambientais (pneumonite por hipersensibilidade; leia mais abaixo) e também pneumonite por drogas, algo que ocorre com uma frequência pouco explorada dentro da oncologia, segundo o GBOT (Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica). Não se sabe qual foi o tipo de doença do empresário.

A pneumonite como um todo consiste em uma inflamação pulmonar grave, por isso é necessário conhecer seus sintomas e prevenção para que possamos evitá-la e tratá-la corretamente.

É o mesmo que pneumonia? As duas situações referem-se à inflamação dos alvéolos e dos brônquios, nos pulmões. No entanto, a pneumonia está associada às causas infecciosas, enquanto a pneumonite às químicas ou então em que um agente infeccioso possa ter servido como um "gatilho".

A pneumonite por hipersensibilidade é caracterizada pela exposição ambiental em geral, que faz com que o pulmão inflame, como se fosse uma pneumonia causada por bactéria ou vírus. Nesse caso, a inflamação ocorre por uma reação alérgica do pulmão ao ambiente.

"É um quadro específico que está relacionado à inalação de agentes, principalmente mofo e proteínas de aves. Então quem tem travesseiro de penas, ou alguma outra ave, pode ter, por exemplo, mas não é que você tem uma micose ou um fungo no pulmão, é que a proteína do fungo e a proteína do pássaro dão esse quadro inflamatório", explica André Nathan, médico pneumologista do Hospital Sírio-Libanês (SP).

Tosse persistente, dificuldade para respirar, fraqueza e falta de ar são algumas das primeiras manifestações da pneumonite. Estes sinais variam de acordo com a gravidade e a causa da pneumonite.

Quando é um caso de hipersensibilidade, quase como uma alergia, as pessoas podem ter febre, tosse, calafrio e falta de ar até quatro horas após entrar em contato com o microrganismo que fez o corpo reagir.

Segundo o especialista, a poeira orgânica ou substância química também podem desencadear pneumonite de hipersensibilidade. Após a inflamação, o alvéolo enche-se de células de defesa e o paciente tem um quadro tomográfico (um infiltrado pulmonar). Em seguida, a oxigenação pode cair, causando falta de ar e, em alguns casos, até febre. Mas, em geral, a pneumonite não é uma doença grave.

Tratamento. O uso de antibióticos ou de outros medicamentos compostos por corticosteroides orais podem ajudar no tratamento da doença. Em casos mais graves, pode ser necessário o uso de oxigênio e/ou ventilação mecânica.

As pessoas que têm um episódio agudo de pneumonite por hipersensibilidade geralmente se recuperam quando evitam contato com a substância. Quando o episódio é grave, corticosteroides (como prednisona) reduzem os sintomas e podem ajudar a reduzir uma inflamação grave. Episódios prolongados ou recorrentes podem levar a uma doença irreversível e incapacidade progressiva e exigem imunossupressão prolongada.

*Com informações de reportagem publicada em agosto de 2020, MSD Manuals e GBOT.