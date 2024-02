Petróleo sobe levemente enquanto temores sobre demanda atenuam efeitos do Oriente Médio

Por Shariq Khan

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo Brent fecharam ligeiramente em alta nesta segunda-feira em uma sessão mais curta, uma vez que as preocupações persistentes com a oferta decorrentes das tensões no Oriente Médio foram atenuadas por sinais de enfraquecimento na demanda.

Os mercados de petróleo registraram volumes mais fracos do que o habitual devido ao feriado do Dia dos Presidentes nos Estados Unidos, observou o analista do UBS Giovanni Staunovo. Os futuros do Brent também fecharam mais cedo do que o normal por causa do feriado.

Os futuros do petróleo Brent subiram 0,09 dólar a 83,56 dólares o barril. O petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos Estados unidos para entrega em março, que não terá fechamento nesta segunda-feira e expira na terça-feira, subia 0,30 dólar, a 79,49 dólares o barril, por volta de 15:40 (horário de Brasília).

O contrato do WTI para entrega em abril caía 0,11 dólar, a 78,35 dólares o barril.

Os futuros do Brent e do WTI subiram na semana passada cerca de 1,5% e 3%, respectivamente, refletindo o risco crescente de agravamento do conflito no Oriente Médio.

(Reportagem de Shariq Khan em Nova York, Natalie Grover em Londres, Katya Golubkova em Tóquio e Emily Chow em Cingapura)