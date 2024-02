Petróleo Brent tem leve alta com relativo sangue frio dos investidores à tensão no Mar Vermelho

Os contratos futuros de petróleo Brent registraram uma leve alta nesta segunda-feira, 19, com os investidores mostrando um relativo sangue frio às tensões no Mar Vermelho. No fim de semana, um ataque dos rebeldes houthi contra um navio cargueiro obrigou a tripulação a abandonar a embarcação no Mar Vermelho. A sessão foi marcada pelo feriado nos Estados Unidos e pela ausência de indicadores relevantes para direcionar os negócios.

Na Internacional Commodity Exchange (ICE), o Brent para abril fechou em alta de 0,11% (US$ 0,09),aos US$ 83,56 por barril. No pregão eletrônico da New York Mercantile Exchange, o WTI para o mesmo mês subia 0,13% (US$ 0,10), a US$ 79,29 o barril, às 16h29 (de Brasília).

Em outro ponto de conflito, Israel ameaçou invadir a cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, até o início do Ramadã se o grupo terrorista Hamas não libertar os reféns restantes do ataque em outubro de 2023.

Segundo o ministro sem pasta Benny Gantz, se o Hamas libertar os judeus, os civis de Gaza "poderão celebrar" a data sagrada do calendário muçulmano. O Ramadã começa no dia 10 de março, no nono mês do calendário islâmico.

Do lado da diplomacia, os EUA apresentaram uma proposta de resolução ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas em busca de apoio para alinhavar um cessar-fogo em Gaza, segundo a Reuters.

*Com Dow Jones Newswires