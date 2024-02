91 deputados pedem impeachment de Lula por crítica a Israel; 20 são da base

Um pedido de impeachment contra o presidente Lula (PT) por comparar as mortes na Faixa de Gaza ao holocausto tem apoio de 91 deputados. Desses, 20 são de partidos da base do governo.

O que aconteceu

Para os deputados, declaração polêmica foi crime de responsabilidade. Para eles, fala foi "ato de hostilidade contra nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra, ou comprometendo-lhe a neutralidade".

Entre os apoiadores, 20 são da base do governo: dois do PSD, três do Republicanos, cinco do PP e dez do União Brasil, segundo a lista enviada pela deputada Carla Zambelli (PL-SP). São eles:

Alfredo Gaspar (União Brasil-AL)

Clarissa Tercio (PP-PE)

Coronel Assis (União Brasil-MT)

Coronel Telhada (PP-SP)

Coronel Ulysses (União Brasil-AC)

Cristiane Lopes (União Brasil-RO)

Dayany Bittencourt (União Brasil-CE)

Delegado Fabio Costa (PP-AL)

Dr. Zacharias Calil (União Brasil-GO)

Evair Vieira de Melo (PP-ES)

Kim Kataguiri (União Brasil-SP)

Mariana Carvalho (Republicanos-RO)

Messias Donato (Republicanos-ES)

Nicoletti (União Brasil-RR)

Pedro Lupion (PP-PR)

Reinhold Stephanes Jr (PSD-PR)

Roberto Duarte (Republicanos-AC)

Rodrigo Valadares (União Brasil-SE)

Rosangela Moro (União Brasil-SP)

Sargento Fahur (PSD-PR)

Presidente comparou as mortes causadas por Israel na Faixa de Gaza com o Holocausto. "O que está acontecendo na Faixa de Gaza, com o povo palestino, não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler decidiu matar os judeus", disse ele em entrevista coletiva na Etiópia.

Governo de Israel repudiou a fala e declarou presidente brasileiro "persona non grata" até que ele retire o que disse.

Mais de 29 mil pessoas morreram na Faixa de Gaza desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, segundo o último boletim do Ministério da Saúde do território. O governo israelense lançou a ofensiva após um ataque do Hamas deixar cerca de 1.200 pessoas mortas em 7 de outubro passado.

Quais deputados assinaram o pedido de impeachment