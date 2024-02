Otalab reestreia com novo formato e pegada 'científica' no UOL

O Otalab, laboratório de entretenimento e informação de Otaviano Costa no UOL, reestreia na próxima terça (20), às 11h, apostando ainda mais no "lab" de seu nome. O videocast do apresentador chega reformulado para a nova temporada, com cenário, figurinos e temática científicos.

A partir desta terça (20), o videocast estreia novos quadros e brincadeiras, como o "Alerta Vermelho", em que o convidado precisa pensar rápido para responder a perguntas de conhecimento geral, e o "Reação Química", que traz os elementos da tabela periódica para a entrevista.

"O maior prazer em fazer uma temporada como essa é que eu brinco um pouquinho mais com meu lado ator, entre ser o apresentador e ser também um cientista maluco interagindo com nossos convidados", diz Otaviano.

Para dar início à nova temporada, a primeira convidada é ninguém menos que Flávia Alessandra, atriz, empresária e esposa de Otaviano Costa. No episódio, ela revela que sofreu um grave acidente de carro que não foi noticiado, conta detalhes da relação com Otaviano e se emociona com uma mensagem das filhas.

"Com as entrevistas e brincadeiras, vamos continuar trazendo entretenimento e informação para todas as plataformas do UOL e vamos manter todo o resultado positivo de audiência e publicidade que o Otalab já conquistou", afirma o apresentador.

No ar desde 2020, o Otalab tem mais 30 episódios confirmados para este ano. Somente em 2023, o programa alcançou mais de 14 milhões de visualizações. Novos episódios vão ao ar toda terça, às 11h, no Canal UOL e no canal de Splash no Youtube.