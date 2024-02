Não dá alergia e nem arde o olho: por que esse xampu de bebê é tão querido

Escolher o melhor xampu para o bebê pode ser uma tarefa difícil para os pais diante de tantas opções existentes no mercado hoje em dia. A delicadeza da pele e dos cabelos dos pequenos requer cuidados especiais e não são todos os produtos disponíveis indicados para eles.

Uma boa opção para o banho dos bebês é o xampu Johnson's Baby, que conta com mais de 11 mil avaliações na Amazon, e acumula uma nota de 4,9 (sendo 5 a máxima).

Desenvolvido com glicerina vegetal

Dermatologicamente testado

Hipoalergênico

Livre de corantes, parabenos e sulfatos

Fórmula 'Chega de Lágrimas' para não irritar os olhos

O que diz quem comprou

Já é minha segunda compra, ativei a compra recorrente e está compensando o bastante o preço. O shampoo é ótimo, limpa sem ressecar e deixa uma sensação aveludada na pele. Uso para o cabelo e para o corpo todo. Uso em mim que sou adulta mesmo, tem sido bom para o meu cabelo cacheado Larissa F.

Sempre compro para a minha filha que é cheia de alergias e possui dermatite atópica Natália Ruas

Já usei muitas marcas, mas esse cheirinho para mim não tem igual. Amo demais! Na promoção vale mais a pena ainda. Super indico! Poly

Foi o único produto que resolveu o problema de alergia provocado por tanta química que colocam nos produtos hoje em dia, problema esse que tenho há anos. Experimentei praticamente todos os shampoos que há no mercado e esse foi o único que resolveu o problema de coceira intermitente no couro cabeludo, além de fazer uma limpeza perfeita e deixar o cabelo sedoso. Realmente para bebê tem que usar algo delicado como esse shampoo. E contando com o preço convidativo da Amazon, tratei de comprar o maior Jorge Riguette

Principais reclamações

O produto também conta com algumas avaliações negativas na Amazon. Dentre as principais reclamações estão descamação do couro cabeludo, cheiro e em alguns casos ardência no olho.

Depois de iniciar o uso, tive a impressão de aumentar/ provocar descamação do couro cabeludo. Ao mudar o shampoo, o problema passou. Lilian

É um ótimo produto, cumpre o que promete. O cabelo dos pequenos fica lindo, o único ponto contra é que eu não gostei do cheiro. João Leão

O produto não cumpre o que promete, pois arde os olhos. Eduardo

Como escolher o xampu do seu bebê

O recomendável é que o produto seja hipoalérgico, para não causar reações no bebê, e que não cause irritação nos olhos durante o banho.

Também é importante levar em consideração o tipo do cabelo do bebê, se é muito fino ou não. Cabelos cacheados requerem um cuidado extra com a hidratação.

Outro fator importante na hora de escolher o xampu para o seu bebê é verificar se na composição tem ingredientes naturais. Extratos de plantas, como camomila e lavanda, podem ajudar a acalmar a pele do bebê.

Além disso, também é importante evitar ingredientes como corantes e fragrâncias artificiais, que podem causar reações alérgicas.

