Município de Al Ain entra para os Recordes Mundiais do Guinness com o maior buquê de flores naturais

AL AIN, 19 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O município de Al Ain alcançou um novo recorde mundial do Guinness para o maior buquê de flores naturais do mundo, exibido no Festival de Flores de Al Ain, que vai até 14 de março de 2024.

O município criou um enorme arranjo de flores com 49 metros de extensão e mais de 7 mil flores de diferentes tipos, com sete metros de altura. Uma façanha que mostra a dedicação da cidade no capricho com o ambiente natural e a torna um lugar de destaque para o turismo e a cultura.

O Festival de Flores de Al Ain inclui 40 unidades de esculturas de flores iluminadas que criam uma atmosfera única. E também apresenta 11 obras de arte inovadoras distribuídas pelo parque, enriquecendo a experiência dos visitantes..

A exposição permite que empresas de pequeno e médio porte apresentem seus produtos em 30 barracas e carrinhos de comida. E conta ainda com uma área sombreada de 170 metros dedicada às famílias, que podem desfrutar de uma atmosfera divertida e confortável.