Pizza que sobrou vai ocupar menos espaço na geladeira com este 'achadinho'

Na hora de guardar as sobras da pizza na geladeira, ter em casa um recipiente adequado, que evita que as fatias se misturem entre si, é uma ideia interessante. É o que propõe esse "achadinho" que o Guia de Compras UOL encontrou.

A seguir, mostramos o que esse produto tem de especial e o que diz quem o comprou.

O que esse porta-pizza tem de bom?

Os pedaços podem ficar empilhados, para ocupar menos espaço na geladeira.

Vem com cinco bandejas separadoras, que impedem que uma fatia grude na outra - o que é útil principalmente quando são de sabores diferentes.

As bandejas podem ser usadas para requentar as fatias no micro-ondas.

O pote é feito de silicone.

Pode ser dobrado para ser armazenado no armário e ocupar menos espaço.

O que diz quem comprou?

O produto tem nota média de 4,6 (do total de cinco) na Amazon, parceira do UOL. Veja algumas avaliações.

É maravilhoso. Os pedaços ficam separados, daí não grudam na hora de tirar. Adorei. Recomendo.

Maria José Ramos Silveira

Muito prático. Ocupa pouco espaço na geladeira.

Ana Maria

O que eu precisava para guardar pizza quando sobra. Muito bom.

Sonia

