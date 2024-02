Motorista procura a polícia para admitir que está dirigindo bêbado

A polícia de North Yorkshire, no Reino Unido, recebeu recentemente um telefonema incomum. Um homem ligou para se denunciar como um motorista bêbado. O ato se deu devido ao fato de o condutor não saber o que estava fazendo.

O que aconteceu

O motorista de 52 anos ligou 999 (número de emergência) pouco antes do meio-dia na segunda-feira, 12 de fevereiro. O homem se disse bêbado e policiais foram imediatamente para a área, em Knaresborough.

O homem até mesmo ajudou os policiais a localizá-lo. Ele estava em uma van preta estacionada ao lado da estrada há apenas 15 minutos.

Muito embriagado, a polícia disse que o homem exalou 123 microgramas por 100 mililitros de ar expirado durante um teste de bafômetro na delegacia - cerca de três vezes acima do limite na Inglaterra.

Assim, o homem acabou preso por dirigir bêbado, mas foi liberado sob fiança. Ele ainda terá de comparecer ao tribunal em 29 de fevereiro.

