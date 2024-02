Mohammed bin Rashid visita a Gulfood 2024

DUBAI, 19 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, visitou a 29ª edição da Gulfood (Gulfood 2024), o maior evento anual de fornecimento de alimentos e bebidas (F&B) do mundo, que começou na segunda no Centro de Comércio Mundial de Dubai (DWTC, na sigla em inglês).

O xeique Mohammed disse que a Gulfood 2024 destaca o papel crescente dos Emirados Árabes Unidos na facilitação do intercâmbio de conhecimento e no fomento de parcerias para promover a excelência em setores globais vitais. Esse papel está firmemente enraizado no compromisso da nação de incentivar a adoção de soluções inovadoras que visam melhorar o crescimento econômico sustentável e o bem-estar humano, afirmou.

E observou também que a organização de eventos como a Gulfood faz parte dos esforços dos Emirados para promover novas soluções para aumentar a eficiência das cadeias de suprimentos globais. O evento também serve como uma plataforma importante para acelerar a colaboração global no setor de alimentos, refletindo o interesse do país em cultivar parcerias entre os setores público e privado e as principais partes interessadas.

O xeique Mohammed enfatizou que Dubai está bem posicionada para desempenhar um papel fundamental na melhoria da segurança alimentar global devido à sua posição como um centro de tecnologia e inovação, seu status como uma conexão central no comércio global e sua infraestrutura e conectividade de alta qualidade.

E ainda ressaltou que a organização da Gulfood 2024 está alinhada com os objetivos da Agenda Econômica de Dubai (D33) de dobrar o PIB de Dubai e estabelecê-lo como uma das três principais economias urbanas do mundo. Ao promover a excelência e as práticas sustentáveis, os Emirados Árabes Unidos buscam fazer contribuições significativas aos esforços mundiais para criar um futuro mais resiliente para a economia global e o comércio internacional.

O xeique Mohammed bin Rashid estava acompanhado pelo xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai e presidente do Conselho Executivo de Dubai, e pelo xeique Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, segundo vice-governante de Dubai. O evento está sendo realizado de 19 a 23 de fevereiro e atraiu 5.500 expositores e visitantes de 190 países.

Durante a turnê, o xeique Mohammed foi informado sobre uma gama diversificada de produtos, serviços e avanços tecnológicos no setor de alimentos e bebidas. Essas inovações têm como objetivo principal minimizar os custos, melhorar a eficiência, reduzir o desperdício de alimentos e fortalecer as cadeias de suprimentos. Ele também ouviu sobre a Conferência Gulfood Inspire, que está sendo realizada como parte do evento.

Também acompanharam o xeique Mohammed durante a visita a Dra. Amna bint Abdullah Al Dahak Al Shamsi, ministra para Mudanças Climáticas e do Meio Ambiente; Helal Al Marri, diretor-geral da Autoridade do Centro de Comércio Mundial de Dubai (DWTCA); e vários funcionários seniores.