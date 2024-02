Moedas Globais: dólar ronda estabilidade, em dia de baixa liquidez com feriado nos EUA

O dólar foi negociado perto da estabilidade ante as principais pares, com o feriado nos Estados Unidos e agenda vazia de indicadores relevantes que pudessem dar um direcional para o pregão.

No fim da tarde em Nova York, o dólar tinha baixa a 150,16 ienes, o euro subia a US$ 1,0780 e a libra estava estável, em US$ 1,2599. O índice DXY, que mede a variação da moeda ante principais pares, subiu 0,01%, a 104,291 pontos.

O Morgan Stanley reiterou sua posição neutra em relação aos dólar norte-americano, vendo ventos favoráveis e contrários para a moeda, escreveram os estrategistas em uma nota. "Embora permaneçamos neutros, mantemos nosso viés de alta do dólar devido à previsão acima do consenso para o PIB dos EUA e aos riscos da narrativa de 'reaceleração da inflação' que ganham força nos mercados cambiais", afirmaram. O desempenho mais vigoroso da economia, uma tendência restritiva potencialmente mais forte por parte do Federal Reserve e os riscos em torno de uma aterrissagem forçada deverão ser positivos para o dólar.

Em relação aos ventos contrários, o banco cita alguns sinais de expectativas de recuperação do crescimento dos níveis baixos na Europa e a resistência do mercado acionário como potenciais obstáculos, dizem eles.

* Com informações da Dow Jones Newswires