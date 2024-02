Ministro da Justiça autoriza uso da Força Nacional para recaptura de foragidos no RN

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou nesta segunda-feira o uso da Força Nacional de Segurança Pública nas operações de recaptura de dois detentos que fugiram de presídio federal de segurança máxima na última semana em Mossoró, no Rio Grande do Norte, informou a pasta em texto publicado em seu site.

Segundo o ministério, serão enviados 100 agentes e 20 viaturas para apoiar o trabalho de busca dos dois foragidos, números que se somam aos 500 agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e forças locais já mobilizados.

"O pedido para o emprego da Força Nacional partiu do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. A medida teve a concordância da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra", disse a pasta em sua página oficial.

As operações de busca chegam em seu sexto dia, e tentam localizar os detentos em uma região de mata, com grutas e zonas rurais.

O ministério reiterou que a prioridade é encontrar os fugitivos e reafirmou que os demais presídios federais de segurança máxima -- são cinco ao todo -- passam por um aperfeiçoamento das medidas e protocolos de segurança.

Os dois presos escaparam entre a terça-feira de Carnaval e quarta de cinzas de um presídio destinado a detentos de alta periculosidade em Mossoró, marcando a primeira fuga do tipo desde a implementação do Sistema Penitenciário Federal, em 2006.

Já na quarta-feira, o Ministério da Justiça determinou o afastamento da direção do presídio em Mossoró e uma intervenção na prisão. Estão em curso duas investigações sobre o incidente, uma no âmbito administrativo e outra no âmbito criminal.