Minério de ferro cai com aumento de estoques e margens fracas de siderúrgicas

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta segunda-feira, com os investidores adotando uma postura cautelosa após o aumento dos estoques e as margens fracas das siderúrgicas, que se opuseram às esperanças de recuperação da demanda na China, principal mercado consumidor do minério, após o feriado de uma semana do Ano Novo Lunar.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian reverteu a tendência do início da sessão e fechou com queda de 0,52%, a 951,5 iuanes (132,20 dólares) a tonelada.

O minério de ferro de referência para março na Bolsa de Cingapura caiu 2,91%, para 127,45 dólares a tonelada, em parte devido ao enfraquecimento das apostas de cortes antecipados nas taxas de juros dos EUA, em meio a preços mais fortes do que o esperado para o produtor norte-americano em janeiro.

O enfraquecimento do índice de referência de Cingapura ocorreu após uma alta de mais de 3% durante o feriado, quando as bolsas chinesas estavam fechadas.

"Uma queda tão acentuada dos preços está fora de minhas expectativas, já que pensávamos que os preços se consolidariam hoje; as quedas acentuadas no mercado de carvão podem ter afetado a confiança do mercado, arrastando para baixo os preços do minério também", disse Cheng Peng, da Sinosteel Futures.

O estoque de minério de ferro nos principais portos chineses pesquisados pela consultoria Mysteel aumentou 4% durante o feriado, chegando a 136,76 milhões de toneladas em 18 de fevereiro, enquanto a lucratividade entre as usinas pesquisadas caiu para 25,54%, a menor desde meados de novembro.

Os preços do minério de Dalian subiram no início do dia, impulsionados pela perspectiva de mais estímulos econômicos a serem lançados depois que o primeiro-ministro da China, Li Qiang, pediu no domingo que os departamentos do gabinete trabalhassem mais para aumentar a confiança e expectativas públicas, informou a mídia estatal.

Outros ingredientes siderúrgicos na Bolsa de Dalian também registraram perdas, uma vez que o sentimento foi azedado depois que algumas usinas siderúrgicas em Hebei, no norte da China, e Shandong, no leste da China, reduziram seus preços de aquisição de coque entre 100 e 110 iuanes por tonelada a partir de segunda-feira.

(Reportagem de Amy Lv e Andrew Hayley)