Maior evento global de fornecimento de alimentos e bebidas, Gulfood, começa em Dubai

DUBAI, 19 de fevereiro de 2024 (WAM) - A Gulfood 2024, o maior evento global de fornecimento de alimentos e bebidas do mundo, começou no Dubai World Trade Centre (DWTC, na sigla em inglês). A Gulfood vai de 19 a 23 de fevereiro, reunindo comunidades de alimentos e bebidas de todo o mundo para discutir o futuro desse setor em rápida mudança. Prevê-se que esta 29ª edição seja a maior de todas, com 49% dos mais de 5.500 expositores confirmados participando pela primeira vez.

A Dra. Amna bint Abdullah Al Dahak Al Shamsi, ministra para a Mudança Climática e Meio Ambiente dos Emirados Árabes Unidos, abriu a Conferência Inspire deste ano como oradora principal. Em um momento em que a mudança climática, a geopolítica e a tecnologia emergente impactam os sistemas e as economias globais de alimentos, a ministra falou sobre a importância de promover a produção local como forma de fortalecer a segurança alimentar e tomar medidas contra as mudanças climáticas. "O futuro do setor de alimentos e a segurança alimentar são tópicos oportunos. O aumento das temperaturas do nosso planeta está colocando nossos recursos naturais em perigo, e todos nós devemos agir agora. Este ano, em nosso dia nacional do meio ambiente, nos concentramos na colaboração e começamos a trabalhar juntos por produtos locais sustentáveis. Convidamos todas as partes interessadas relevantes a unir esforços para fortalecer os produtos locais", disse.

Al Shamsi também abordou a agrotecnologia como um dos principais impulsionadores da produção local de alimentos, afirmando: "Todos nós devemos garantir e continuar a promover o avanço de tecnologias avançadas na produção agrícola alinhadas com as condições climáticas dos Emirados Árabes Unidos, o que facilita a adaptação de todos nós a um sistema agrícola sustentável, incluindo agricultura orgânica, vertical e agrotecnológica. Nossa estratégia nacional de alimentos tem como objetivo aumentar a sustentabilidade da produção local por meio do uso de tecnologia moderna."

No final do dia, em uma sessão sobre como o setor de alimentos e bebidas pode se transformar, colaborar melhor e se tornar mais ágil, o Dr. Obaid Saif Hamad Al Zaabi, presidente da Autoridade Árabe para Investimento e Desenvolvimento Agrícola (AAAID), falou sobre os esforços da entidade para a sustentabilidade alimentar por meio do financiamento de pequenos agricultores.

A Gulfood está no centro da comunidade empresarial, impulsionando as conversas do setor da agenda para a ação, reunindo o setor no primeiro evento importante do setor de alimentos e bebidas do ano, revelando novos produtos e inovações e criando uma plataforma internacional para oportunidades de negócios, incluindo 127 pavilhões de países, com participantes da Armênia, Azerbaijão e Venezuela pela primeira vez, e dando as boas-vindas aos pavilhões que retornaram, incluindo a França.

Axel Baroux, comissário de Comércio e Investimento da França, enfatizou a importância desse evento. Declarou que a participação na Gulfood 2024 incorpora a forte sinergia entre a França e os Emirados Árabes Unidos, transcendendo o mero comércio para representar nossas visões compartilhadas de qualidade, sustentabilidade e inovação no setor de alimentos. "Esse evento significa nosso compromisso contínuo de enriquecer nossas relações comerciais e promover colaborações futuras. A Gulfood deste ano é mais do que uma feira comercial; é um testemunho da parceria duradoura entre a França e os Emirados Árabes Unidos, mostrando o compromisso da França com as tendências globais de saúde e excelência culinária", defendeu.

Sob o tema "Comida de verdade, negócios de verdade", a Gulfood 2024 reunirá marcas globais, incluindo: Saudi Made, Apical, Americana, Wilmar, Al Jameel International, Sadia, Jetro, Kinza, Barakat, Ahmad Tea, Zar Group, Al Watania Poultry e IFFCO - além de milhares de novos expositores - para mostrar produtos alimentícios, ingredientes e práticas culinárias autênticas, fazer conexões de negócios reais e selar mais de US$ 12 bilhões em acordos comerciais. A Gulfood está criando uma plataforma para que as empresas do setor alimentício apresentem seus produtos, serviços e soluções a compradores influentes de todo o mundo, facilitando acordos comerciais intercontinentais e servindo como o ponto focal definitivo para o mundo do fornecimento de alimentos e bebidas.