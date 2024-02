Lula retorna a Brasília e permanecerá no Alvorada nesta segunda-feira, 19

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retornou neste domingo (18) a Brasília após ter passado parte da semana passada em agendas no Egito e Etiópia. Nesta segunda-feira, 19, o chefe do Executivo deve permanecer no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Até às 10h25 desta segunda, não foi divulgada a agenda do presidente. Contudo, o ministro da Secretaria da Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, chegou pela manhã ao Alvorada para se reunir com Lula.