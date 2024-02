Kim Jong Un recebe carro de presente de Putin, diz agência oficial

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, recebeu um carro de presente do presidente da Rússia, Vladimir Putin, para ?seu uso pessoal?, publicou a imprensa oficial nesta terça-feira (segunda-feira no Brasil).

Os dois países forjaram relações mais próximas desde que Kim e Putin se encontraram em setembro e prometeram promover intercâmbios em todas as áreas, já que o isolamento internacional de ambos se aprofundou com a guerra entre Rússia e Ucrânia e com o desenvolvimento de armas nucleares pela Coreia do Norte.

O carro fabricado na Rússia foi entregue aos principais assessores de Kim em 18 de fevereiro, disse a agência de notícias KCNA.

A irmã de Kim 'gentilmente' transmitiu os agradecimentos de Kim Jong Un para Putin, dizendo que o presente serve como uma demonstração clara das relações pessoais especiais entre os dois líderes?, disse a KCNA.

Os intercâmbios entre os dois países estão cada vez mais ativos. Acredita-se que a Coreia do Norte está fornecendo artilharia, foguetes e mísseis balísticos para a Rússia usar em sua guerra contra a Ucrânia.

O Kremlin não negou e nem confirmou que usa armas fabricadas por norte-coreanos. A Coreia do Norte nega a acusação de entrega de armas à Rússia, que representaria uma violação das sanções da ONU.