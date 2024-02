Johnny Depp chega em Turim para gravações de filme

TURIM, 19 FEV (ANSA) - O ator norte-americano Johnny Depp chegou nesta segunda-feira (19) em Turim, na Itália, para filmar algumas cenas de "Modì", um drama biográfico baseado na vida do artista Amedeo Modigliano (1884-1920).

O astro de 60 anos é o diretor do longa, que tem Al Pacino como um dos produtores. Esse é o segundo filme dirigido por Depp, que voltou a realizar a função depois de "The Brave", de 1997, onde também atuou ao lado de Marlon Brando (1924-2004).

Na capital da região do Piemonte, além das gravações, Depp poderá visitar o Museu Nacional do Cinema e ver uma exposição sobre o cineasta Tim Burton, com quem o ator trabalhou em "Edward Mãos de Tesoura", primeiro sucesso do norte-americano.

"Tenho orgulho de trazer para Turim uma estrela internacional do calibre de Johnny Depp, com quem colaboramos frequentemente nos últimos anos. A cidade de Torino tem potencial para se estabelecer como um centro cinematográfico a nível global", explicou Andrea Iervolino, CEO do Tuscany Film Studios.

Em "Modì", o ator italiano Riccardo Scamarcio interpretará Modigliani, enquanto Al Pacino estará no papel de Maurice Gangnat e Luisa Ranieri no de Rosalie Tobia. (ANSA).

