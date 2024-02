Irara: macho raro com pelagem branca é flagrado em Roraima

Uma irara de pelo branco, característica rara para a espécie, foi filmada pelo projeto Roraima Silvestre em uma reserva florestal no sul do estado. O vídeo foi gravado no último dia 5 de fevereiro, mas só foi publicado nas redes sociais no sábado (17).

O que aconteceu

O macho tem coloração anômala, ou seja, que não é comum para a espécie. A cor branca é resultado de alterações genéticas, pois os animais da espécie Eira barbara costumam ter pelos mais escuros. A espécie pertence à família Mustelidae, assim como lontras e furões.

O animal não é albino. Os olhos e a pele têm pigmentação normal, o que indica que não se trata de albinismo. Além disso, ele não é excessivamente fotossensível, que também é um sinal da condição.

Essa irara provavelmente é mais resistente ao calor. A pelagem branca permite uma maior reflexão da radiação e uma menor absorção do calor, diferentemente dos animais com pelos mais escuros.

Os pesquisadores afirmam que esta irara é leucística. Isso significa que o animal tem uma particularidade genética devido à presença de genes recessivos. O leucinismo pode ser total ou parcial, ou seja, o pelo do animal pode ser inteiramente branco ou apenas em algumas partes.