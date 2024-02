Inter ameaça sonho da Champions do Atlético em confronto de oitavas

A Inter de Milão, adversária do Atlético de Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões, ameaça o sonho do time espanhol de finalmente conquistar a Europa, em duelo que começa nesta terça-feira (20).

. Simeone "centenário" -

Como se a classificação para as quartas não fosse incentivo suficiente, o jogo de ida no Giuseppe Meazza será muito especial para o técnico Diego Simeone. O argentino vai comemorar seu 100º jogo no comando do Atlético pela Champions no estádio que foi sua casa de 1997 a 1999, período em que foi jogador da Inter e conquistou a Copa da Uefa (atual Liga Europa) em sua primeira temporada com os 'nerazzurri'.

Simeone entrará no seleto clube de treinadores "centenários" na Champions (desde que o torneio é disputado no formato atual - 1992), do qual fazem parte até agora Carlo Ancelotti (198), Alex Ferguson (190), Arsène Wenger (178), Pep Guardiola (166), José Mourinho (145), Mircea Lucescu (115), Massimiliano Allegri e Jürgen Klopp (ambos com 100).

. Quem acompanhará Griezmann?

A principal dúvida de Simeone é sobre quem fará dupla com Antoine Griezman no ataque 'colchonero': o francês voltará ao time titular depois de ter sido poupado no fim de semana, na goleada sobre o Las Palmas (5 a 0) pelo Campeonato Espanhol, mas seu habitual companheiro de ataque, Álvaro Morata, está se recuperando de uma torção no joelho.

Seu substituto natural seria o holandês Memphis Depay, mas os destaques contra o Las Palmas foram o argentino Ángel Correa e Marcos Llorente, com dois gols cada.

. Lautaro comanda ataque da Inter

A Inter, atual vice-campeã europeia, está fazendo uma grande temporada graças à boa fase de Lautaro Martínez. Na última sexta-feira, o atacante argentino chegou à marca de 20 gols no Campeonato Italiano, na vitória sobre a Salernitana (4 a 0).

Os 'nerazzurri' lideram a competição com nove pontos de vantagem sobre a Juventus e 11 sobre o arquirrival Milan.

Lautaro marcou dois gols na fase de grupos da Champions, pela qual a Inter passou invicta, mas terminou em segundo de sua chave, atrás da Real Sociedad.

. Retrospecto negativo contra espanhóis

A Inter só perdeu dois jogos nesta temporada, um pela Serie A (2 a 1 para o Sassuolo, em setembro) e outro nas oitavas de final da Copa da Itália (2 a 1 para o Bologna). O time vem de oito vitórias consecutivas, contando todas as competições.

No entanto, a equipe não vem tendo tanta sorte nos confrontos recentes contra espanhóis, tendo vencido apenas dois dos últimos 16 jogos. Os dois últimos foram dois empates na fase de grupos da Champions, contra a Real Sociedad.

. Duelo de embalados

No outro duelo de terça-feira, o PSV Eindhoven, que só perdeu um jogo nesta temporada (4 a 0 para o Arsenal, na fase de grupos da Champions) recebe o Borussia Dordmund, que passou pelo grupo da morte (PSG, Milan e Newcastle) como líder e vem de oito jogos sem perder no Campeonato Alemão (quatro vitórias e quatro empates).

Além disso, o Dortmund se reforçou bem em janeiro, com o retorno do meia-atacante Jadon Sancho e a chegada do lateral-esquerdo Ian Maatsen, cedido por empréstimo pelo Chelsea e eleito o melhor jogador da Bundesliga no último mês.

- Programação dos jogos de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões desta semana (horário de Brasília):

. Terça-feira

(17h00) Inter de Milão - Atlético de Madrid

PSV Eindhoven - Borussia Dortmund

. Quarta-feira

(17h00) Porto - Arsenal

Napoli - Barcelona

Já disputados:

Copenhagen - Manchester City 1 - 3

RB Leipzig - Real Madrid 0 - 1

Paris Saint-Germain - Real Sociedad 2 - 0

Lazio - Bayern de Munique 1 - 0

© Agence France-Presse