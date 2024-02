Índia só voltará a exportar açúcar com soma de fatores positivos, diz Hedgepoint

São Paulo, 19 - A Índia só deverá voltar a exportar açúcar na safra 2024/25 caso ocorra uma soma de fatores positivos. A avaliação é da analista de açúcar e etanol da Hedgepoint, Lívea Coda, que apontou desafios para o retorno do país asiático ao mercado internacional do adoçante. "Caso nada mais seja desviado para o etanol nesta safra, a Índia construa estoque suficiente e tenha uma recuperação da sua safra, podemos ver o país exportando, embora nada próximo aos seus níveis recordes", afirmou, durante apresentação sobre o mercado de açúcar, na sexta-feira, 16. Com a Índia fora da oferta global, o clima no Centro-Sul do Brasil é a principal variável a ser monitorada no momento atual por quem opera no mercado de futuros do açúcar, de acordo com Coda. Para ela, o clima no Brasil e o fenômeno climático La Niña podem causar as maiores variações nos preços. "As chuvas dispersas no Centro-Sul do Brasil e o La Niña tornam as previsões mais difíceis", disse. A analista também apontou que a Hedgepoint manteve sua estimativa para a safra 2024/25 de cana-de-açúcar no Centro-Sul em 620,1 milhões de toneladas, embora tenha destacado dificuldade em estimar eventuais reduções na produção, pois as chuvas têm sido irregulares e dispersas na região.Coda avaliou, ainda, que, no curto prazo, o mercado parece estar se inclinando para tendências de baixa, mas, por outro lado, o Ramadã dá suporte para os preços. "O recorde de exportações do Brasil mantém os altistas a uma certa distância e permite que os fundos esperem calmamente por um sinal", disse.