Identidade digital EAU Pass sobe para 7,2 milhões de usuários em 2023, afirma Majed Al Mesmar

ABU DHABI, 19 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Majed Sultan Al Mesmar, diretor-geral da Autoridade Reguladora de Telecomunicações e Governo Digital (TDRA, na sigla em inglês), afirmou que a identidade digital dos Emirados Árabes Unidos (EAU Pass) deu um salto qualitativo na jornada nacional de transformação digital e facilitou o acesso dos usuários a serviços sem a necessidade de apresentar documentos ou assinar papéis.

Em declarações à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), Al Mesmar disse que o número de usuários do EAU Pass aumentou significativamente de 4,6 milhões em 2022 para 7,2 milhões de usuários em 2023, um salto de 57%, indicando que esses números devem subir em 2024, especialmente com a vinculação do EAU Pass a instituições do setor privado e a possibilidade de os visitantes se registrarem no aplicativo EAU Pass para obter seus serviços relacionados.

O representante da Autoridade destacou que o EAU Pass permite 35 tipos de documentos confiáveis e emitiu até 8,8 milhões de documentos digitais para os usuários, observando que a plataforma de verificação permite checar tudo digitalmente e garantir a confiabilidade. Esse serviço já foi oferecido para mais de 230 mil documentos e também permite que os usuários verifiquem a origem e a validade, além de possibilitar que a entidade de serviço confirme a autenticidade.

O diretor-geral ressaltou que o portal oficial do Governo dos Emirados Árabes Unidos, U.ae, serve como porta de entrada e principal referência para informações e serviços governamentais. "Ele passou por vários estágios que o levaram ao que é hoje, como referência para qualquer pessoa que busque informações ou deseje obter qualquer serviço do governo dos EAU", disse.

Além disso, Al Mesmar declarou que com o lançamento da nova versão do portal e atendendo aos requisitos das Nações Unidas para fornecer informações e envolver os usuários no design de serviços, o número de utilização do portal aumentou de um milhão e meio anualmente em 2017 para aproximadamente 17,5 milhões de usuários em 2023. O número de visualizações aumentou de 3,7 milhões para 41,6 milhões de visualizações, e o número de visitas aumentou de 2 milhões para 27,3 milhões.

Continuando, ele afirmou ter sido um salto qualitativo na jornada do portal oficial e que a Autoridade implantou recentemente a tecnologia de IA generativa por meio do serviço 'Ask Us', ou (U-Ask), disponível em vários idiomas. "Ele fornece informações precisas aos usuários sobre todos os serviços e políticas que eles estão procurando no portal. Esse serviço representa a primeira fase de um projeto de vários estágios para implantar a inteligência artificial e aumentar a eficiência, melhorar a experiência do usuário e aumentar a satisfação", observou.

Al Mesmar disse que os Emirados Árabes Unidos estão se concentrando no aprimoramento de sua infraestrutura digital para liderar a transformação digital, enfatizando os serviços compartilhados integrados ao Governo para operações centradas no usuário com as tecnologias mais recentes. E destacou que o sucesso das eleições parlamentares digitais de 2023 mostrou o progresso do país na digitalização, com um sistema de votação digital robusto e infraestrutura gerenciada pelo Comitê de Sistemas Inteligentes em colaboração com o Governo e parceiros de tecnologia. Essa conquista estabelece um precedente para futuros esforços nacionais.

Por fim, o diretor-geral da Autoridade afirmou que o processo eleitoral digital nos Emirados alcançou a digitalização total, desde o registro até a votação, com um alto índice de participação de 92,69% na votação remota por meio de plataformas on-line. O uso de canais digitais levou a um aumento significativo na participação de eleitores de fora do país e a uma redução nos custos operacionais e no tempo de votação. As eleições de 2023 exemplificaram uma experiência eleitoral totalmente digital única no mundo, aproveitando a alta taxa de utilização da Internet no país, de 99%.