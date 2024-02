Ibovespa recua puxado por Vale em dia sem Wall St

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nesta segunda-feira, com as ações da Vale entre as maiores pressões negativas na esteira da queda do minério de ferro na volta do mercado chinês, enquanto feriado nos Estados Unidos tende a reduzir volumes.

Às 10h54, o Ibovespa caía 0,44%, a 128.157,62 pontos. O volume financeiro somava 1,11 bilhão de reais.

"Sem um forte referencial externo, os ativos locais tendem também a mostrar menor liquidez e podem oscilar mais perto da estabilidade", afirmou a equipe da Ágora Investimentos, em relatório enviado a clientes.

Na pauta brasileira, um dos poucos destaques foi o IBC-Br, calculado pelo Banco Central e considerado sinalizador do PIB, cresceu 0,82% em dezembro ante novembro em dado dessazonalizado, acima da expectativa em pesquisa da Reuters de avanço de 0,75%.

No quarto trimestre, a expansão alcançou 0,22% sobre os três meses anteriores, em dado dessazonalizado.

DESTAQUES

- VALE ON caía 1,21%, a 66,86 reais, uma vez que os futuros do minério de ferro caíram nesta segunda-feira, após o aumento dos estoques e margens fracas das siderúrgicas que frustraram esperanças de recuperação da demanda na China. Após o feriado de uma semana do Ano Novo Lunar, o contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange reverteu a tendência do início da sessão e fechou com queda de 0,52%, a 951,5 iuans (132,20 dólares) a tonelada.

- PETROBRAS PN avançava 0,05%, a 42,71 reais, em meio a variações modestas dos preços do petróleo no exterior. A companhia também informou que postergou prazos para receber propostas das licitações que contratarão FPSOs para os projetos SEAP-I e SEAP-II, em águas profundas do Sergipe.

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhava 0,09%, a 34,57 reais, enquanto BRADESCO PN caía 0,45%, a 13,42 reais, com analistas do Citi elevando o preço-alvo do primeiro de 36 para 37 reais e reiterando recomendação de "compra", mas cortando o do segundo de 17,50 para 15,70 reais e mantendo a classificação "neutra/alto risco".

- CARREFOUR BRASIL ON caía 2,70%, a 10,83 reais, antes da divulgação do balanço após o fechamento do mercado. Investidores também acompanham desdobramentos após a morte no fim de semana do empresário Abilio Diniz, um dos principais acionistas do grupo e vice-presidente do conselho de administração do varejista. Ainda na noite de domingo, o Carrefour Brasil afirmou que os cargos ocupados por Diniz ficarão vagos momentaneamente, até que o conselho tome decisão sobre seus sucessores. A Península, holding fundada por Diniz, que detém 7,3% do Carrefour Brasil, confirmou seu compromisso de longo prazo em relação à companhia.

- COGNA ON avançava 1,65%, a 2,46 reais, e YDUQS ON subia 2,20%, a 19,52 reais, com investidores ainda digerindo o lançamento do Fies Social na sexta-feira e suas potenciais implicações para o setor e a expectativa sobre o novo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) prometido pelo governo.